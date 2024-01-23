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Nazilli Belediyespor, Teknik Direktör Şükrü Akar ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, Teknik Direktör Şükrü Akar ile Yollarını Ayırdı

TFF 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor, son mağlubiyetin ardından teknik direktör Şükrü Akar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yönetim, Akar'ın yerine Denizlispor'da görev yapan Bülent Ertuğrul'u getirme kararı aldı.

Nazilli Belediyespor, Teknik Direktör Şükrü Akar ile Yollarını Ayırdı
23.01.2024 - 11:55,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a mağlup olup üst sıralardan uzaklaşan Nazilli Belediyespor'da teknik direktör Şükrü Akar ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "A takım teknik direktörümüz Şükrü Akar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Şükrü Akar'a verdikleri emek için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Çalkantılı bir sürece giren Nazilli Belediyespor'da galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Siyah-beyazlı ekipte yönetim Akar'ın yerine son olarak Denizlispor'da görev yapan Bülent Ertuğrul'u getirme kararı aldı. Kurmayların, yapılan görüşmelerin ardından Ertuğrul ile el sıkıştığı bildirildi. Sezon başında Denizlispor'un başına getirilen 45 yaşındaki çalıştırıcı, 14 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 9 yenilgi almıştı.

Kaynak: DHA
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