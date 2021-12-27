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Nazilli Belediyespor toparlandı - Son Dakika

Nazilli Belediyespor toparlandı

27.12.2021 11:25
Nazilli Belediyespor toparlandı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Nazilli Belediyespor sezonun ilk yarısını Play-Off hattında dördüncü sırada tamamladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 yenen Nazilli Belediyespor sezonun ilk yarısını Play-Off hattında dördüncü sırada tamamladı. Geçen hafta da deplasmanda Teco Karacabey Belediyespor'u 2-0 yenen siyah-beyazlılar toparlandı. Teknik direktör Kadir Kar, eleştirildiği dönemde sıkıntılı zamanlar yaşadığını belirtip, 17 maçlık periyodun sonunda sözünde durarak Play-Off hattı içerisinde yer aldıklarını söyledi. Kadir Kar, takım içinde olan birçok şeyin dışarıya yansıtıldığını belirterek, "Geldiğimde bu takımın yarışmacı, mücadeleci bir takım olacağını söylemiştim. Şükürler olsun 17 maçlık periyotta ne söylediysem yerine getirdim" dedi.

Zaman zaman eleştirinin normal olduğunu belirten Kar, sezon içinde yönetici olmayan bazı kişilerin kendisini zor durumda bırakacak hamlelerde bulunduklarını da belirterek, "Benim işime karışılmaması durumunda başarı gelecektir. Ben eğer kendi takviyelerimi yaparsam, sağda soldaki insanlar bir şeyleri bana bırakırlarsa Nazilli takımı o büyük final sahnesinde olacak. Yeter ki dış etmenler bize fazla müdahil olmasın. Taraftarlar da her zaman bizim yanımızda olsunlar. Biz kendi işimizi yapalım" diye konuştu.Kar, takımdan ayrılan Berat'ın eleştirilerine ise, "Herkes işini yapsın, herkes haddini bilsin. Bu takım gidiyor, kimse bu takıma köstek olmasın" diye yanıt verdi.


Nazilli Belediyespor toparlandı
Nazilli Belediyespor toparlandı
Nazilli Belediyespor toparlandı
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Futbol Federasyonu, Şanlıurfaspor, Play Off, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor toparlandı - Son Dakika Spor


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