Nazilli Belediyespor, transfer yasağını kaldırmak için ödeme yaptı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor, transfer yasağını kaldırmak için ödeme yaptı

Nazilli Belediyespor, transfer yasağını kaldırmak için ödeme yaptı

Nazilli Belediyespor yönetimi, alacaklı futbolcu ve teknik adamlara toplamda 2 milyon 400 bin TL'lik ödeme yaparak transfer yasağını kaldırmayı hedefliyor.

09.08.2024 17:03  Güncelleme: 17:04
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Transfer yasağını kaldırmak için büyük bir çaba sarf eden Nazilli Belediyespor yönetimi, alacaklı futbolcu ve teknik adamlara toplamda 2 milyon 400 bin TL'lik ödeme yaptı. Kulüp Başkanı Şahin Kaya, transfer yasağını kaldırıp 4-5 takviye yapmak istediklerini söyledi.

TFF 2. Lig ekiplerinden olan ve yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Nazilli Belediyespor, eski futbolcularına olan borçları nedeniyle transfer tahtasının kapalı olması sorununu çözmek için yoğun bir mesai harcıyor. Kulüp Başkanı Şahin Kaya, bu sorunu aşmak için ekip arkadaşlarıyla birlikte titizlikle çalışırken, kulüp alacaklı futbolcu ve teknik adamlara toplamda 2 milyon 400 bin TL'lik ödeme yaptı. Nazilli'de şampiyonluk yaşayan ve takımı 2. Lig'de tutan Mesut Toros'un alacaklarında indirime gittiği öğrenildi.

Hedef transfer yasağı

Nazilli Belediyespor yönetiminin, halen sorunlu olan 8-9 dosya üzerinde çalıştığı öğrenilirken, yönetim, futbolcular Doğukan Nelik, Bertuğ Bayar, Nurettin Çağlar, Zekeriya Topayan, Emre Toptan ve Alim Harlak ile birebir görüşerek, sorunları çözmeye çalışıyor. Siyah Beyazlılar, bu dosyaları bir an önce kapatarak transfer yasağını kaldırmayı hedefliyor.

Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Kulüp Başkanı Şahin Kaya; "Önümüzdeki haftaya kadar ödemeleri gerçekleştirip transfer yasağını kaldırmayı planlıyoruz. Daha sonrasında 4-5 takviye yaparak kadromuzu güçlendirip lige odaklanmak istiyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Nazilli, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor, transfer yasağını kaldırmak için ödeme yaptı - Son Dakika

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