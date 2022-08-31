Nazilli'de kurtuluş turu - Son Dakika
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Nazilli'de kurtuluş turu

31.08.2022 13:53
Nazilli'de kurtuluş turu

NAZİLLİ Belediyespor'un bisiklet takımı, Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'a pedal çevirerek gitti.

NAZİLLİ Belediyespor'un bisiklet takımı, Nazilli'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla Afyonkarahisar'a pedal çevirerek gitti. "30 Ağustos'tan 5 Eylül'e kurtuluşumuzun 100. yılı" sloganıyla Afyon ve Kütahya'da bulunan şehitlikleri ziyaret eden bisikletçiler, Nazilli'den Afyon'a gittiler. Nazilli Belediyespor'un 8 kişilik bisiklet takımını Belediye Meydanı'ndan uğurlayan Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, "Bisiklet takımımız Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı, UIu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, Türk tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Kurtuluş Savaşı'nı zafere götüren Büyük Taarruz emrinin verildiği Afyonkarahisar ve Kütahya'da bulunan şehitliklerimizi ziyaret ediyor. Takımımız 5 Eylül günü Nazilli'ye dönerek şehrimizde yapılacak kutlamalara katılacaklar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Turun ilk günü Kütahya Dumlupınar Şehitliği, Sancaktar Anıtı, Zafertepe Şehitliği, Yıldırım Kemal Şehitliği, ikinci gün ise Kocatepe Anıtı ve Çiğiltepe Şehitliği'ni ziyaret ederek 270 kilometre bisiklet süren takım, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda düzenlenen resmi törene katıldı.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Karahisar, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'de kurtuluş turu - Son Dakika

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