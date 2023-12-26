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Nazilli Belediyespor'un kalecisi Ömer Kavurkacı sezonu kapattı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'un kalecisi Ömer Kavurkacı sezonu kapattı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Nazilli Belediyespor'un kalecisi Ömer Kavurkacı, Ankaraspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Yapılan tetkikler sonucunda sağ çapraz bağlarının koptuğu tespit edilen Kavurkacı'nın sezonu kapandı. Kulüp yönetimi, deneyimli bir kaleci transfer etmeyi planlıyor.

Nazilli Belediyespor\'un kalecisi Ömer Kavurkacı sezonu kapattı
26.12.2023 - 11:44,
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk devresini 26 puanla 10'uncu sırada tamamlayan Nazilli Belediyespor'a kalecisi Ömer Kavurkacı'dan kötü haber geldi. Ankaraspor'la oynanan maçta sakatlanıp oyundan çıkmak zorunda kalan Ömer'in sağ çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi. Yapılan tetkikler sonrasında kaptan kaleci Ömer Kavurkacı'nın sezonu kapattığı açıklandı. Yönetimin, Ömer'in yerine deneyimli bir file bekçisi transfer edeceği ifade edildi.

Başkan Şahin Kaya çok talihsiz bir sakatlıkla karşı karşıya kaldıklarını belirterek, "Kalecimiz ve kaptanımız Ömer Kavurkacı, ilk devrenin son haftasında sahamızda karşılaştığımız Ankaraspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Oyuncumuzun ilk müdahalesi sağlık ekibimiz tarafından gerçekleştirilmiş olup son çekilen MR'ı sonrasında çapraz bağda kopma tespit edilmiştir. Kaptanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Daha güçlü aramıza döneceğinden hiç şüphemiz yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor'un kalecisi Ömer Kavurkacı sezonu kapattı - Son Dakika
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