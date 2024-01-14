Nazilli Belediyespor ve Altınordu Berabere Kaldı

Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ,

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Hüseyin Can, Osman Baruk

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ozan Can - Hakkı Can, Baran (Dk. 74 Yakup Emre), Süleyman Enes (Dk. 46 Barışcan), Yunus Emre, Tibet (Dk. 46 Ekrem), Salih, Ali (Dk. 85 Cihan), Ahmet, Özkan, Recep Efe

ALTINORDU: Mert - Furkan, Hasan, Alperen, Yusuf Acer, Metehan, Ege, Sami, Onur, Devrim (Dk. 80 Furkan Emin), İlkan (Dk. 90+3 Yusuf Can)

GOLLER: Dk. 45+3 (Pen) Devrim (Altınordu), Dk. 90+4 (Pen) Ahmet (Nazilli Bld)

KIRMIZI KART: Dk. 74 Sami (Altınordu)

SARI KARTLAR: Hakkı Can, Özkan, Ekrem (Nazilli Bld), Onur, Sami (Altınordu)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında Nazilli Belediyespor evinde Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. İki takımın golü de penaltı vuruşlarından gelirken Altınordu 45+3'üncü dakikada Devrim'le, Nazilli Belediyespor ise 90+4'üncü dakikada Ahmet'le rakip fileleri sarstı. Konuk takımda Sami, 74'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 27, Altınordu 17 puana ulaştı.