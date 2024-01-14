Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ,
STAT: Nazilli İlçe
HAKEMLER: Mustafa Hakan Belder, Hüseyin Can, Osman Baruk
NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ozan Can - Hakkı Can, Baran (Dk. 74 Yakup Emre), Süleyman Enes (Dk. 46 Barışcan), Yunus Emre, Tibet (Dk. 46 Ekrem), Salih, Ali (Dk. 85 Cihan), Ahmet, Özkan, Recep Efe
ALTINORDU: Mert - Furkan, Hasan, Alperen, Yusuf Acer, Metehan, Ege, Sami, Onur, Devrim (Dk. 80 Furkan Emin), İlkan (Dk. 90+3 Yusuf Can)
GOLLER: Dk. 45+3 (Pen) Devrim (Altınordu), Dk. 90+4 (Pen) Ahmet (Nazilli Bld)
KIRMIZI KART: Dk. 74 Sami (Altınordu)
SARI KARTLAR: Hakkı Can, Özkan, Ekrem (Nazilli Bld), Onur, Sami (Altınordu)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrenin ilk haftasında Nazilli Belediyespor evinde Altınordu ile 1-1 berabere kaldı. İki takımın golü de penaltı vuruşlarından gelirken Altınordu 45+3'üncü dakikada Devrim'le, Nazilli Belediyespor ise 90+4'üncü dakikada Ahmet'le rakip fileleri sarstı. Konuk takımda Sami, 74'üncü dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. Bu sonuçla Nazilli Belediyespor 27, Altınordu 17 puana ulaştı.
Son Dakika › Spor › Nazilli Belediyespor ve Altınordu Berabere Kaldı - Son Dakika