Nazilli Belediyespor Voleybol Okulu Kurs Kayıtları Başladı

Spor

Nazilli Belediyespor Voleybol Okulu kurs kayıtları 1 Şubat 2023 Perşembe günü itibariyle başladı.

Lisanslı sporcu olmak isteyen 8-15 yaş arasındaki kız ve erkekler Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat ederek kayıt yaptırabilecek. Çocukların ve gençliklerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerinin destekleneceği kurslar haftada 2 gün alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek.

Tüm sporseverleri Nazilli Belediyespor Voleybol Okulu kurslarına davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan,"Nazillimiz pek çok alanda olduğu gibi sportif faaliyetler ve başarılar noktasında da Türkiye genelinde kendini kanıtlamış şehirlerden biridir. Bugüne kadar birçok önemli şampiyonada birincilik alarak bizleri gururlandırmıştır. Nazilli Belediyespor Volaybol takımımız dün kendi sahasında Arkas Spor'u 3-0 mağlup ederek 16 maçta 15 galibiyet almıştır. İnanıyoruz ki Nazillimizden nice Eda Erdemler, Neslihan Demirler çıkacak" dedi. - AYDIN