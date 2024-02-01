 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Nazilli Belediyespor Voleybol Okulu Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Nazilli Belediyespor Voleybol Okulu Kurs Kayıtları Başladı

Nazilli Belediyespor Voleybol Okulu Kurs Kayıtları Başladı

Nazilli Belediyespor Voleybol Okulu kurs kayıtları 1 Şubat 2023 Perşembe günü itibariyle başladı. 8-15 yaş arasındaki kız ve erkekler lisanslı sporcu olmak isteyenler kayıt yaptırabilecek. Kurslar haftada 2 gün uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek.

01.02.2024 12:30
Abone Ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nazilli Belediyespor Voleybol Okulu kurs kayıtları 1 Şubat 2023 Perşembe günü itibariyle başladı.

Lisanslı sporcu olmak isteyen 8-15 yaş arasındaki kız ve erkekler Nazilli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne müracaat ederek kayıt yaptırabilecek. Çocukların ve gençliklerin hem fiziksel hem de sosyal gelişimlerinin destekleneceği kurslar haftada 2 gün alanında uzman eğitmenler tarafından gerçekleştirilecek.

Tüm sporseverleri Nazilli Belediyespor Voleybol Okulu kurslarına davet eden Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan,"Nazillimiz pek çok alanda olduğu gibi sportif faaliyetler ve başarılar noktasında da Türkiye genelinde kendini kanıtlamış şehirlerden biridir. Bugüne kadar birçok önemli şampiyonada birincilik alarak bizleri gururlandırmıştır. Nazilli Belediyespor Volaybol takımımız dün kendi sahasında Arkas Spor'u 3-0 mağlup ederek 16 maçta 15 galibiyet almıştır. İnanıyoruz ki Nazillimizden nice Eda Erdemler, Neslihan Demirler çıkacak" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

voleybol, Nazilli, Belediye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor Voleybol Okulu Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2024 13:31:05. #1.12#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor Voleybol Okulu Kurs Kayıtları Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement