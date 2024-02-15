Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı 1. Lig\'e yükselme maçlarına hazırlanıyor

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Ligi'nde normal sezonu ikinci sırada tamamlayarak 1. Lig'e yükselme maçları oynamayı hak eden Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı Karaman'da oynanacak olan yarı final maçlarına Nazilli'de hazırlanıyor.
Başantrenör Süleyman Bozkan gözetiminde hazırlıklarına devam eden Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı hedefi Nazilli'ye şampiyonluk kupası ile dönmek olarak belirledi. İyi bir hazırlık dönemi geçirdiklerini dile getiren Baş Antrenör Süleyman Bozkan "Geçtiğimiz sezon hikayemiz yarım kaldı. Hikayemizi tamamlamak için çalışmalarımıza yön verdik. Takım olarak eksiksiz bir şekilde antrenmanlarımıza Nazilli'de devam ediyoruz. Şehrimiz salon sporlarında daha iyi yerleri hakkediyor ve inşallah bu bizlere nasip olacak. İlk etapta Karaman'da oynanacak yarı final maçlarından galibiyet ile ayrılıp 1. Lige yükselme final gurubunda en iyi şekilde mücadele edip kupayı şehrimize getireceğiz. Hedefimiz belli şampiyonluk" dedi. - AYDIN
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