Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı Kemalpaşa\'yı 3-0 mağlup etti

Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı ligin 12. haftasında İzmir deplasmanında Kemalpaşa 1881 Spor'u 3-0 mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig takımlarından Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı, ligdeki 12'nci hafta müsabakasında deplasmanda İzmir ekibi Kemalpaşa 1881 Spor'a konuk oldu. Maça hızlı başlayan Nazilli Belediyespor Voleybol Takımı, ilk seti 25-16, 2. seride 25-16 önde tamamladı. Naz-naz son sette fileden 25-20'lik skorla galip ayrılarak durumu 3-0'a getirdi ve sahadan galip ayrılan taraf oldu. - AYDIN