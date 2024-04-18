Nazilli\'de düzenlenen Okçuluk İl Birinciliği nefes kesen anlara sahne oldu

Spor

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Nazilli'de düzenlenen Okullar Arası Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği müsabakaları nefes kesen anlara sahne oldu.

70 sporcunun katıldığı müsabakalarda kızlar ve erkekler kategorilerinde bireysel ve takım mücadeleleri gerçekleştirildi. Minik Kızlar Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Cumhuriyet İlkokulu'ndan Zeren Sena Uslu birinci, Hülya Büzgülü ikinci, Yavuz Selim İlkokulundan Sümeyye Öztanır üçüncü ve Zeynep Akkoyun dördüncü oldu. Minikler Erkekler Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Fatih İlkokulu'ndan Enes Baha Orhan birinci, Yavuz Selim İlkokulundan Kenan Çetinkaya ikinci, Fatih İlkokulundan Eymen Taha Orhan üçüncü olurken Murat Öztunç ise dördüncü oldu. Takım Müsabakalarında ise Fatih İlkokulu birinci sırayı elde etmeyi başardı.

Küçük Kızlar Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Mustafa Kiriş Ortaokulu'ndan Merve Önaldı birinci, Karacasu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Miraç İngay ikinci olurken Dalya Akharman üçüncü, Adnan Menderes Ortaokulu'ndan Elanur Ünlü dördüncü oldu. Takım Müsabakalarında ise Karacasu İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

Küçük Erkekler Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Melik Efe Güzelim birinci sırayı elde ederken Muhittin Yusuf Duru ikinci, Karacasu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Fatih Dere üçüncü, Mehmet Efe Çoban dördüncü oldu. Takım Müsabakalarında ise Karacasu İmamhatip Ortaokulu birinci, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ikinci oldu.

Yıldız Kızlar Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Karacasu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Sevin Ela Kurt birinci, Beyza Nur Taşan ikinci, Huriye Apaydın üçüncü ve Hiranur Çelik dördüncü olurken takım müsabakalarında ise Karacasu İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.

Yıldız Erkekler Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Mehmet Sofuoğlu Ortaokulu'ndan İbrahim Akgün birinci, Tevfik Aydınalp ikinci, Muhammet Alajouh üçüncü oldu. Mehmet Sofuoğlu Ortaokulu takım Müsabakalarında da birinci sırayı elde etti.

Genç B Kızlar Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nden Nisanur Döngel birinci, Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ecrin Kocabaş ikinci, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi'nden Elif Nur Günel üçüncü ve Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nden Ayşegül Alagöz dördüncü olurken takım müsabakalarında ise Nazilli Menderes Anadolu Lisesi birinci oldu. Genç B Erkekler Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Nazilli Fen Lisesi'nden Metehan Bazan birinci oldu.

Genç A Kızlar Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Nahit Menteşe Anadolu Lisesi'nden Ceren Esin birinci, Nazilli Anadolu Lisesi'nden Medine İrem Kayak ikinci, Nazilli Menderes Anadolu Lisesinden Belinay Çamlıbel üçüncü, Eylül Akgün dördüncü oldu. Takım müsabakalarında ise Nazilli Menderes Anadolu Lisesi birinci olurken, Nazilli Anadolu Lisesi ikinci ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Genç A Erkekler Kategorisi Bireysel Müsabakalarında olarak gerçekleşen müsabakalarda Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ahmet Kahraman birinci, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi'nden Buğra Hayber ikinci, Ahmet Selim Soluk üçüncü ve Eyüp Efe Akbulut dördüncü oldu. Takım müsabakalarında ise Nazilli Menderes Anadolu Lisesi birinci olmayı başardı.

Müsabakalar sonrasında düzenlenen ödül töreni ile başarılı sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. - AYDIN