Nazilli\'de düzenlenen Okçuluk İl Birinciliği nefes kesen anlara sahne oldu

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Nazilli'de düzenlenen Okullar Arası Minikler, Küçükler, Yıldızlar ve Gençler Geleneksel Türk Okçuluğu İl Birinciliği müsabakaları nefes kesen anlara sahne oldu.
70 sporcunun katıldığı müsabakalarda kızlar ve erkekler kategorilerinde bireysel ve takım mücadeleleri gerçekleştirildi. Minik Kızlar Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Cumhuriyet İlkokulu'ndan Zeren Sena Uslu birinci, Hülya Büzgülü ikinci, Yavuz Selim İlkokulundan Sümeyye Öztanır üçüncü ve Zeynep Akkoyun dördüncü oldu. Minikler Erkekler Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Fatih İlkokulu'ndan Enes Baha Orhan birinci, Yavuz Selim İlkokulundan Kenan Çetinkaya ikinci, Fatih İlkokulundan Eymen Taha Orhan üçüncü olurken Murat Öztunç ise dördüncü oldu. Takım Müsabakalarında ise Fatih İlkokulu birinci sırayı elde etmeyi başardı.
Küçük Kızlar Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Mustafa Kiriş Ortaokulu'ndan Merve Önaldı birinci, Karacasu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Miraç İngay ikinci olurken Dalya Akharman üçüncü, Adnan Menderes Ortaokulu'ndan Elanur Ünlü dördüncü oldu. Takım Müsabakalarında ise Karacasu İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.
Küçük Erkekler Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Melik Efe Güzelim birinci sırayı elde ederken Muhittin Yusuf Duru ikinci, Karacasu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Fatih Dere üçüncü, Mehmet Efe Çoban dördüncü oldu. Takım Müsabakalarında ise Karacasu İmamhatip Ortaokulu birinci, Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Ortaokulu ikinci oldu.
Yıldız Kızlar Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Karacasu İmam Hatip Ortaokulu'ndan Sevin Ela Kurt birinci, Beyza Nur Taşan ikinci, Huriye Apaydın üçüncü ve Hiranur Çelik dördüncü olurken takım müsabakalarında ise Karacasu İmam Hatip Ortaokulu birinci oldu.
Yıldız Erkekler Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Mehmet Sofuoğlu Ortaokulu'ndan İbrahim Akgün birinci, Tevfik Aydınalp ikinci, Muhammet Alajouh üçüncü oldu. Mehmet Sofuoğlu Ortaokulu takım Müsabakalarında da birinci sırayı elde etti.
Genç B Kızlar Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nden Nisanur Döngel birinci, Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ecrin Kocabaş ikinci, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi'nden Elif Nur Günel üçüncü ve Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi'nden Ayşegül Alagöz dördüncü olurken takım müsabakalarında ise Nazilli Menderes Anadolu Lisesi birinci oldu. Genç B Erkekler Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Nazilli Fen Lisesi'nden Metehan Bazan birinci oldu.
Genç A Kızlar Kategorisi Bireysel Müsabakalarında Nahit Menteşe Anadolu Lisesi'nden Ceren Esin birinci, Nazilli Anadolu Lisesi'nden Medine İrem Kayak ikinci, Nazilli Menderes Anadolu Lisesinden Belinay Çamlıbel üçüncü, Eylül Akgün dördüncü oldu. Takım müsabakalarında ise Nazilli Menderes Anadolu Lisesi birinci olurken, Nazilli Anadolu Lisesi ikinci ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi üçüncü oldu.
Genç A Erkekler Kategorisi Bireysel Müsabakalarında olarak gerçekleşen müsabakalarda Şehit Sümer Deniz Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ahmet Kahraman birinci, Nazilli Menderes Anadolu Lisesi'nden Buğra Hayber ikinci, Ahmet Selim Soluk üçüncü ve Eyüp Efe Akbulut dördüncü oldu. Takım müsabakalarında ise Nazilli Menderes Anadolu Lisesi birinci olmayı başardı.
Müsabakalar sonrasında düzenlenen ödül töreni ile başarılı sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. - AYDIN
Son Dakika › Spor › Nazilli'de düzenlenen Okçuluk İl Birinciliği nefes kesen anlara sahne oldu - Son Dakika
Edirne'nin Keşan ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, personel servisleri, motosiklet sürücüleri ve okul servislerine yönelik yapılan kontrollerde toplamda 144 bin 31 TL idari para cezası kesildi. Denetimler sonucunda 9 personel servisine 102 bin 681 TL, dur ihtarına uymayan 2 araca 4 bin 392 TL, 11 motosiklet sürücüsüne 33 bin 823 TL ve 1 okul servisi sürücüsüne takograf kullanmamaktan 3 bin 135 TL idari para cezası uygulandı.
Elazığspor Onursal Başkanı ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, bordo-beyazlı ekibin antrenmanını ziyaret etti. Takımla birlikte antrenman yapan ve futboldaki hünerlerini sergileyen Başkan Şerifoğulları, taraftarları Sapanca Gençlikspor maçına davet etti.
Antalya'da düzenlenen Bekir Özer Türkiye Muaythai Şampiyonası'nın açılış töreni Kemer ilçesindeki Göynük Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, konuşmasında sporcuların ulusal ve uluslararası platformlarda elde ettiği başarıları vurgulayarak, 2024 yılında da aynı başarıyı beklediklerini belirtti. Açılış töreninde Bekir Özer'e teşekkür plaketi verildi. Şampiyona 21 Nisan'da sona erecek.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde üst üste 3 kez şampiyon olan İbrahim Bölükbaşı, 2021'de altın kemer almayı hak etti. Ancak müsabakaların 2020'de Kovid-19 nedeniyle durdurulması sebebiyle ödülü verilmemişti. Sporcu, durumu yargıya taşıdı ve altın kemerin kendisine verilmesi kararı çıktı. Karaisalı Belediye Başkanı Bekir Şimşek, noter huzurunda Bölükbaşı'na ödülünü teslim etti. Bölükbaşı, altın kemeri çocuklarının eğitimi için kullanacağını belirtti.
Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo, alacaklarının ödenmediği iddiasıyla eski kulünbü Juventus'a açtığı davayı kazandı. İtalyan devi, eski oyuncusu Ronaldo'ya 10 milyon euro tazminat ödeyecek.
Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Samsun Şubesi yönetimi, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti. Ziyarette, şubenin faaliyetleri hakkında bilgi verildi ve sporun birleştirici yönü vurgulandı. Vali Tavlı, Samsun'un doğal ve kültürel güzelliklerini spor turizmiyle tüm dünyaya tanıtmak istediklerini belirtti.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Rusya Federasyonu'na bağlı Yakutistan (Saha Cumhuriyeti) ile ilişkilerinin dinamik bir şekilde geliştiğini söyledi. Tokayev, Yakutistan Başkanı Aysen Nikolayev'i kabul ederek, karşılıklı ticaret hacmindeki artışın bu ilişkilerin bir göstergesi olduğunu belirtti. Yakutistan Günleri etkinliği kapsamında düzenlenen görüşmede tarım, madencilik, dijitalleşme ve turizm alanlarında işbirliği konuları ele alındı.
Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve rondo çalışması yaptı. Sakatlığı devam eden Lubomir Satka ise antrenmana katılmadı. Samsun ekibi, yarın yapacakları çalışma ile maçın hazırlıklarını tamamlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Futbol Şampiyonası 1. Kademe Müsabakaları Nevşehir'de başladı. Ankara, Konya, Mersin, Sivas, Kayseri ve Kırşehir'den birer takımın katıldığı müsabakalarda liderlik elde eden takım bir üst gruba terfi edecek. Nevşehir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mustafa Avcı, organizasyonların eksiksiz olması nedeniyle TFF'nin Nevşehir'i tercih ettiğini belirtti.
Mersin PTT Başmüdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen PTT 52. Balkan Ülkeleri Postacı Yürüyüş Yarışması'na 7 ilden 34'ü kadın 124 posta dağıtıcısı katıldı. Yarışmada erkeklerde Teyfik Erçetin, kadınlarda ise İlknur Uçar birinci oldu. Başarılı olan posta dağıtıcıları Türkiye finalinde mücadele edecek.
Hırvatistan'da düzenlenen Gençler Avrupa Boks Şampiyonası'nda 57 kiloda mücadele eden Cizre Fen Lisesi öğrencisi Pınar Benek, üçüncülük elde etti. Şırnak'a dönen Benek, ailesi, antrenörü ve kulüp başkanı tarafından çiçeklerle karşılandı. Benek, hedefinin 5 ay sonra yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda şampiyon olmak olduğunu belirtti. Antrenör Budak ise Pınar Benek'ten Dünya Şampiyonluğu beklediklerini ifade etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?