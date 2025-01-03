Nazillispor Antalya'da Kamp Yapıyor - Son Dakika
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Nazillispor Antalya'da Kamp Yapıyor

Nazillispor Antalya\'da Kamp Yapıyor

Nazillispor, devre arası çalışmaları için Antalya'da toplanarak ikinci yarıya hazırlanıyor.

03.01.2025 16:45
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Nazillispor, devre arası kampı için Antalya'da toplandı. Çiçeği burnunda teknik direktör Muzaffer Taşkın, ikinci yarıya daha güçlü bir başlangıç hedefliyor.

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Nazillispor, devre arası ikinci etap hazırlıklarına başlıyor. Birinci etap çalışmalarını tesislerde tamamlayan Naz Naz, devre arası kampını Antalya'da geçirecek. 32 kişilik kamp kadrosu açıklandı. Yeni yıl için oyunculara verilen 4 günlük tatil sona erdi. Siyah beyazlılar bugün Antalya'da toplanacak ve yaklaşık 1 hafta çalışmalarını Antalya'da sürdürecek. Antalya kampının 10 Ocak tarihinde sona ermesi bekleniyor.

Teknik Direktör Muzaffer Taşkın, devre arasını en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini söyledi. Daha farklı bir Nazillispor izleteceklerini belirten Muzaffer Taşkın, "İkinci etap çalışmalarımızı Antalya'da yapacağız. Ardından Nazilli'ye gelerek tesislerde ikinci yarının ilk maçı olan Giresunspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüreceğiz. Sezon sonunda ligi Nazillispor'a yakışır yerde tamamlamak istiyoruz. Oyuncularım ile birlikte bunu başarmak için çalışıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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