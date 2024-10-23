TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 5'te 0'la başladıktan sonra son 3 maçı namağlup 5 puanla geçen Nazillispor, cumartesi günü Somaspor'la deplasmanda oynayacağı Ege derbisine bileniyor. Nazilli ekibi bu sezon rakibine daha önce Ziraat Türkiye Kupası'ndaki eşleşmede evinde 5-1 mağlup olarak elenmekten kurtulamadı. Somaspor'dan rövanşı ligde deplasmanda almak isteyen siyah-beyazlılarda sakatlığı geçen kaleci Mustafa Güngör ve santrfor Oğuzcan Kesgin takımla birlikte çalışıyor. Hafif sakatlıkları bulunan Serkan Güler, Yusuf Mert Yıldırım ve Anıl Taşdemir'in durumları ise maç günü netleşecek.
Son Dakika › Spor › Nazillispor Ege Derbisine Hazırlanıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?