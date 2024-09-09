Nazillispor İlk 2 Haftada Hayal Kırıklığı Yaşadı - Son Dakika
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Nazillispor İlk 2 Haftada Hayal Kırıklığı Yaşadı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Nazillispor, sezona istediği gibi başlayamadı. İlk 2 haftada puan alamayan ve gol atamayan takımın morali bozuldu.

09.09.2024 11:09
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NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst sıralar hedefiyle giren Nazillispor, ilk 2 haftayı hayal kırıklığı ile tamamladı. Sezonun ilk maçında Giresunspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar 2'nci haftada ise evinde Vanspor'a 3-0 yenildi. İlk 2 haftada puan alamayıp gol dahi atamayan Nazillispor'da moraller bozuldu. Teknik Direktör Özkan Kılıç, takımının toparlanacağını belirterek, kayıpları telafi edeceklerini söyledi.

Zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kılıç, "Oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Biz de yeni başladık. Yeni gelen arkadaşlarımızı adapte etmeye ve oyun sistemimize alışmalarını sağlıyoruz. Herkesten sabır istiyoruz. Şöyle bir gerçek var ki takımın oyun olarak oturması lazım" dedi.

Öte yandan Nazillili futbolseverler, bilet fiyatlarının yüksekliğini eleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na İlçe Stadı'nın 18 maçlık kullanım hakkı için 380 bin TL ödeyen yönetim kapalı tribün ücretini 150 TL yaptı, taraftarlar ise fiyatlara tepki gösterdi.

Kaynak: DHA

Nazilli, Futbol, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazillispor İlk 2 Haftada Hayal Kırıklığı Yaşadı - Son Dakika

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