Nazillispor İlk 2 Haftada Hayal Kırıklığı Yaşadı

Spor

NAZİLLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona üst sıralar hedefiyle giren Nazillispor, ilk 2 haftayı hayal kırıklığı ile tamamladı. Sezonun ilk maçında Giresunspor'a deplasmanda 1-0 mağlup olan siyah-beyazlılar 2'nci haftada ise evinde Vanspor'a 3-0 yenildi. İlk 2 haftada puan alamayıp gol dahi atamayan Nazillispor'da moraller bozuldu. Teknik Direktör Özkan Kılıç, takımının toparlanacağını belirterek, kayıpları telafi edeceklerini söyledi.

Zamana ihtiyaçları olduğunu ifade eden Kılıç, "Oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Biz de yeni başladık. Yeni gelen arkadaşlarımızı adapte etmeye ve oyun sistemimize alışmalarını sağlıyoruz. Herkesten sabır istiyoruz. Şöyle bir gerçek var ki takımın oyun olarak oturması lazım" dedi.

Öte yandan Nazillili futbolseverler, bilet fiyatlarının yüksekliğini eleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na İlçe Stadı'nın 18 maçlık kullanım hakkı için 380 bin TL ödeyen yönetim kapalı tribün ücretini 150 TL yaptı, taraftarlar ise fiyatlara tepki gösterdi.