Nazillispor, Kritik Maç İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

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Nazillispor, kritik Belediye Derincespor deplasmanı öncesi hazırlıklarını sürdürüyor.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Nazillispor, ilk yarının son maçında deplasmanda Belediye Derincespor ile karşılaşacak. 9 puanla 16. sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, 11 puanlı Belediye Derincespor karşısında sezonun en kritik maçlarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Haluk Alıcık Tesisleri'nde Teknik Direktör Hakan Fırıloğlu yönetiminde çalışmalarını sürdüren Siyah İnciler, antrenmana ısınma hareketleri ve düz koşuyla başladı. Daha sonra 5'e 2 top kapma oyunu ile devam eden idman, dar alanda 3 takım halinde oynanan taktiksel maçla sona erdi. Futbolcuların moralinin yüksek olduğu gözlenirken, takımın yeni yetkilisi Bülent Özçelik de antrenmanı kenardan takip etti. Kümede kalma savaşını yakından ilgilendiren bu önemli karşılaşma öncesi Nazillispor camiası, takımın performansına dair umutlu bir bekleyiş içinde. Siyah-beyazlı ekip, Belediye Derincespor karşısında alacağı galibiyetle hem puanını 12'ye yükseltmeyi hem de rakibinin önüne geçmeyi hedefliyor. Maç, iki ekip için de büyük önem taşıyor. - AYDIN