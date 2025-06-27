Nazillispor\'un Yeni Teknik Direktörü Görkem Öncü

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele edecek Nazillispor'da kulübün Ümit Ambar'a devredilmesinin ardından yeni teknik direktör de belli oldu. Nazillispor'da teknik direktörlük görevine genç çalıştırıcı Görkem Öncü getirildi. Geçen sezon takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan, ilk kez bir profesyonel takımın başına geçen Öncü, 2025-26 sezonunda siyah-beyazlıları çalıştıracak. UEFA A lisansına sahip olan Görkem Öncü, daha önce Çorumspor ve Diyarbekirspor'da yardımcı antrenörlük görevlerinde bulunmuştu.

Siyah-beyazlı kulüpten de Görkem Öncü'yle ilgili, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Görkem Öncü ile anlaşmaya varmıştır. Futbol vizyonu, genç oyunculara verdiği değer ve modern oyun anlayışıyla yeni sezonda hedeflerimize ulaşma yolunda büyük katkı sağlayacağına inancımız tam. Yeni teknik direktörümüze görevinde başarılar diliyor, camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz" açıklaması yapıldı.