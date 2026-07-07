Nazmi Candoğan ile Yeniden Anlaştı - Son Dakika
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Nazmi Candoğan ile Yeniden Anlaştı

Nazmi Candoğan ile Yeniden Anlaştı
07.07.2026 11:12
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Denizli İdmanyurdu, stoper Nazmi Candoğan ile yeni sezonda devam etme kararı aldı.

3'üncü Lig ekiplerinden Denizli İdmanyurdu, iç transferde stoper Nazmi Candoğan (37) ile yeniden anlaştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Denizli'mizin çocuğu, sahadaki liderliği, mücadelesi ve tecrübesiyle formamızı başarıyla temsil eden Nazmi Candoğan, yeni sezonda da Denizli İdmanyurdu 1959 Spor Kulübü formasıyla mücadele etmeye devam edecek. Kaptanımızla yeniden anlaşmanın mutluluğunu yaşıyor, kırmızı-siyah armamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz. Birlikte daha güçlü, birlikte hedefe. Hoş geldin değil, devam ediyoruz kaptan" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Denizli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazmi Candoğan ile Yeniden Anlaştı - Son Dakika

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