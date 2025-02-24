Nazon\'dan Kayserispor\'a 5. Gol

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Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'un forvet oyuncusu Duckens Nazon ligdeki 5. golünü attı.

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor'da forvet futbolcusu Duckens Nazon 5. golünü attı. Sarı-kırmızılı takımın Haiti asıllı oyuncusu Göztepe maçında attığı golle hem takımına 3 puanı kazandırdı hem de kendisinin 5. golünü kaydetti.

Nazon bu sezon, Eyüpspor, Sivasspor, Konyaspor ve Göztepe maçlarında topu ağlarla buluşturdu. - KAYSERİ