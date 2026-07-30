NBA Avrupa Ligi İstanbul'a Ekonomi Katkısı - Son Dakika
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NBA Avrupa Ligi İstanbul'a Ekonomi Katkısı

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NBA Avrupa Ligi İstanbul'da 10 yılda 2,2 milyar dolar ekonomiye katkı sağlayacak.

NBA ve FIBA tarafından kurulması planlanan NBA Avrupa Ligi'nin, İstanbul'da 10 yıl içinde 2,2 milyar dolarlık yeni bir ekonomi ortaya koyması öngörülüyor.

NBA Avrupa'dan yapılan açıklamaya göre NBA ve FIBA tarafından hayata geçirilecek yeni basketbol ligi, organizasyona ev sahipliği yapacak şehirlerin ekonomisi için de önemli bir gelir kapısı olacak.

Organizasyonda ilk aşamada 12 takımın kalıcı lisans sahibi olması bekleniyor. Söz konusu ligde mücadele edecek takımlara ev sahipliği yapacak şehirler arasında Roma, Milano, Londra, Manchester, Paris, Lyon, Madrid, Barselona, Berlin, Münih ve Atina'nın yanı sıra İstanbul yer alıyor.

AA muhabirinin The Sports Consultancy'nin raporundan derlediği bilgiler ışığında yeni basketbol liginin İstanbul'da oluşturacağı ekonomik hareketliliğin toplam büyüklüğü 2027-2036 yılları arasında 2,2 milyar doları bulacak. Bu hesaplama İstanbul'da yer alacak takımın bilet, lisanslı ürün ve yayın haklarından elde edeceği doğrudan gelirlerin yanı sıra maçların getireceği turizm hareketliliği, organizasyonun oluşturacağı tam zamanlı istihdam ve tedarik zinciri boyunca oluşacak ekonomik katkılar gibi dolaylı ve tetiklenmiş etkileri de kapsıyor.

Öte yandan, NBA Avrupa'nın söz konusu gelirler aracılığıyla Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılasına (GSYİH) sağlayacağı toplam katkının da 10 yılda 819 milyon dolar seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu süre zarfında, İstanbul'da düzenlenecek 213 farklı etkinliğin 3,6 milyon izleyiciye ulaşacağı; NBA Avrupa projesinin Türkiye'de yılda 176 tam zamanlı istihdama destek olacağı tahmin ediliyor.

NBA'e Avrupalı damgası

NBA tarafından yapılan analizlere göre Avrupa'da 270 milyon taraftara sahip olan basketbol, Avrupa'nın en hızlı büyüyen spor dalı olarak dikkati çekti.

Basketbol, söz konusu seyirci ilgisiyle futbolun ardından ikinci sırada yer alıyor.

Son yıllarda NBA'de boy gösteren Avrupalıların sayısı ve lige olan etkisi de artıyor.

Geride kalan sezonun başlangıcında, NBA'deki ekiplerin kadrolarında 71 Avrupalı yer aldı. Bu sayı ligdeki en yüksek Avrupalı basketbolcu sayısı olarak tarihe geçti.

Ayrıca NBA'de sezonun en değerli oyuncusuna verilen MVP (En Değerli Oyuncu) ödülüne, son 8 yılda 5 kez Avrupalı oyuncular layık görüldü.

NBA'den beklenti ticari performans katkısı

Dünyada Avrupa basketboluna artan ilgiye rağmen "Eski kıta"da toplam büyüklüğü 45 milyar dolar olarak öngörülen spor medya ve sponsorluk pazarından basketbolun aldığı payın ise yüzde 1'den daha düşük olduğu hesaplanıyor.

NBA'in 80 yıllık organizasyon kabiliyetinin, dünya genelinde 2 milyar taraftara ulaşan pazarlama gücünün ve lig paydaşlarına sunulan ekonomik modelin, Avrupa basketbolunda potansiyelin çok altında kalan ticari performansa da büyük destek sunması bekleniyor.

NBA Avrupa ve Orta Doğu İcra Direktörü George Aivazoglou, haziran ayında AA'ya yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"İstanbul, dünya çapında birinci sınıf bir şehir. Spora inanılmaz bağlı, kültürel etkisi çok güçlü, Avrupa'daki en büyük ve en bağlı taraftar kitlelerinden birine ev sahipliği yapan bir yer. Eğer Avrupa basketbolu bir dönüşümden geçecekse, Türkiye'nin bu geleceği şekillendiren ülkelerden biri olması gerektiğine inanıyoruz."

?NBA Avrupa formatı

NBA ve FIBA tarafından Ekim 2027'de hayata geçirilmesi beklenen NBA Avrupa projesi, yarı açık bir lig formatında olacak.

İlk sezonunda 16 takımın mücadele etmesi düşünülen ligde, bu ekiplerin 12'sini kalıcı lisans sahibi takımlar oluşturacak. Kalan 4 kontenjanın sahibinin ise FIBA bünyesindeki organizasyonlarda ve Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sergilenen performanslara göre belirlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, Spor, NBA, Son Dakika

Son Dakika Spor NBA Avrupa Ligi İstanbul'a Ekonomi Katkısı - Son Dakika

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