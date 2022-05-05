NBA'de Heat ve Suns konferans yarı final serilerine galibiyetle devam etti - Son Dakika
Üye Girişi

NBA'de Heat ve Suns konferans yarı final serilerine galibiyetle devam etti

05.05.2022 10:41
NBA'de Heat ve Suns konferans yarı final serilerine galibiyetle devam etti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde iki milli oyuncu Ömer Yurtseven ile Furkan Korkmaz'ı karşı karşıya getiren maçta Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı 119-103 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) konferans yarı finallerinde iki milli oyuncu Ömer Yurtseven ile Furkan Korkmaz'ı karşı karşıya getiren maçta Miami Heat, Philadelphia 76ers'ı 119-103 yenerek seride 2-0 öne geçti.

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı yarı finalinde Heat, 76ers'ı 119-103 yendi ve seride 2-0'lık üstünlük sağladı.

Heat'te Bam Adebayo 23 sayı, Jimmy Butler 22 sayı ve 12 asistle oynadı.

Miami Heat'te milli oyuncu Ömer Yurtseven, 1 dakika 23 saniye süre aldı ve 2 sayı üretti.

Philadelphia 76ers'ta Furkan Korkmaz, 18 dakika 15 saniye süre aldı ve 8 sayı, 6 ribaunt ile mağlubiyete engel olamadı.

Phoenix Suns, 2-0 öne geçti

Batı Konferansı yarı finalinde ise Phoenix Suns, Dallas Mavericks'i 129-109 yenerek seride 2-0 öne geçti.

Suns'ta, Devin Booker, 30 sayı, Chris Paul ise 28 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Mavericks'te ise Luka Doncic'in 35 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

YORUMLAR
500
Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı Miami Heat ve Phoenix Suns serilerini 2-0 yaptı NBA'de yılın 6. adamı Herro oldu NBA'de yılın 6. adamı Herro oldu

Furkan Korkmaz, Milli oyuncu, Philadelphia, Miami Heat, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Heat ve Suns konferans yarı final serilerine galibiyetle devam etti - Son Dakika


Son Dakika
10:35 Buldozer lastiği patladı: 2 kişi hayatını kaybetti
10:31 Çocuklardan birini mahallede sürükledi, kalan 4 çocuk ise pencereden çığlık atarak yardım istedi
10:29 16 ülkede görülen "gizemli hepatit" virüsü Türkiye'de var mı? Uzmanlar yanıtladı
10:24 Mayıs ayında kira zam oranı belli oldu: Kira zammı % 34,46'yı geçemeyecek
10:21 Fiyatlar artınca balkonlar bostan oldu! Herkes domates, biber ekmeye başladı
10:16 Bayramda bilet bulamadı, işe gidemeyince kovuldu! Engelli vatandaş hukuk mücadelesi başlattı
10:13 Bilim Kurulu üyesinden maske açıklaması: Haziranda tüm kısıtlamaların kaldırılmasını bekliyoruz
10:10 TÜİK'in tespit ettiği enflasyon oranı yıllık yüzde 69,97 olarak açıklandı: Nisan ayı enflasyonu 7,25 oldu
09:55 Rus ordusu bu sefer de çocuk parkını hedef aldı!
09:49 ENAG açıkladı: Yıllık enflasyon yüzde 156'yı geçti! Gözler TÜİK'te
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 10:48:21. #1.12#
SON DAKİKA: NBA'de Heat ve Suns konferans yarı final serilerine galibiyetle devam etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement