Üye Girişi
NBA'de Lakers Celtics'i mağlup etti - Son Dakika

NBA'de Lakers Celtics'i mağlup etti

08.12.2021 09:58
NBA'de Lakers Celtics'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i 117-102 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Lakers, Boston Celtics'i 117-102 yendi.

NBA'e 3 karşılaşmayla devam edildi. 17'şer kupayla lig tarihinin en fazla şampiyonluk yaşayan takımları Lakers ile Celtics arasındaki maçı, ev sahibi Lakers kazandı.

Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James 30 sayı, 5 asistle takımını sürükledi. Russell Westbrook 24 sayı, 11 asist, Anthony Davis de 17 sayı, 16 ribauntla "double double"a imza attı.

Celtics'te 34 sayı, 8 ribauntla oynayan Jayson Tatum, sahanın en skoreri oldu.

Nets 17 sayı geriden gelip kazandı

Brooklyn Nets, 3. çeyrekte 71-54 geriye düştüğü Dallas Mavericks deplasmanından 102-99 galip ayrıldı. Nets'i galibiyete, 23 sayı, 12 asist, 9 ribaunt üreten James Harden ve 24 sayı, 7 ribauntla mücadele eden Kevin Durant taşıdı.

Mavericks'te Luka Doncic'in 28 sayı, 9 asist, 6 ribaunt ve Kristaps Porzingis'in 17 sayı, 12 ribaunt, 5 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi.

New York Knicks ise konuk olduğu San Antonio Spurs'ü, R.J. Barrett'ın 32 sayı, 5 ribauntluk performansı sayesinde 121-109 yendi.

Amerikan Basketbol Ligi, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de Lakers Celtics'i mağlup etti - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi 10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 3,6 milyon dolarlık ev, yüzbinlerce dolarlık kol saati 10:01 Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! 3,6 milyon dolarlık ev, yüzbinlerce dolarlık kol saati Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar! 09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar! TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor 08:56 TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler 16:13 Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler

Son Dakika Haberleri
10:09 Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı
10:08 Avrasya 26 ilde 1260 kişiye sordu: CHP'nin oyları yüzde 30.4'e yükseldi
10:03 Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı
09:59 Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak? İşte herkesin merak ettiği rakamlar!
09:58 Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı
09:50 Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli
09:29 Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu!
09:27 21 yaşındaki genç, doğum gününde kazada can verdi
09:17 OECD: Türkiye gıdada zam şampiyonu
09:13 Masterchef Danilo eşine "haysiyetsiz hayat sürme" davası açtı!
Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş fotoğraf paylaştı         
10:09
Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı Erdoğan'ın yeni ekonomi modeli için vakti yok! Bloomberg'in raporu ortaya çıkardı         
10:04
Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı Avustralya'nın Tazmanya adasında "Kıyamet gününe hazırlığın" fotoğrafı ortaya çıktı         
09:59
Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli Dünyada sadece Muğla'nın Milas ilçesinde çıkıyor! Elmastan 10 bin kat daha değerli         
09:50
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı Düğünde damada takılan pompalı tüfek salonu buz kestirdi! Gelinin bile anında suratı asıldı         
16:07
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı Asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim olasılıkları paylaştı         
13:59
Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu! Celil Nalçakan yardımcı arıyor! Kriterlerini sosyal medyadan duyurdu!         
13:57
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'la 12 anlaşmaya imza attı         
13:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 10:16:31. #1.11#
SON DAKİKA: NBA'de Lakers Celtics'i mağlup etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement