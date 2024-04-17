NBA\'den bahis oynayan basketbolcu Jontay Porter\'a tarihi ceza

Spor

NBA, Toronto Raptors'ta oynayan Jontay Porter'a tarihi bir ceza verdi. NBA'den yapılan açıklamada, 24 yaşındaki basketbolcunun bahisçilere gizli bilgi sağladığı, bahis için maçlarda daha az süre aldığı ve NBA maçları üzerine bahis oynadığı kaydedildi. Bunun üzerine Porter'a ömür boyu men cezası verildi.

"EN AĞIR CEZA VERİLDİ"

NBA Komiseri Adam Silver, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Taraftarlarımız, takımlarımız ve sporumuzla ilişkili herkes için NBA rekabetinin bütünlüğünü korumaktan daha önemli bir şey yok. Jontay Porter'ın oyun kurallarını bariz bir şekilde ihlal etmesine bu yüzden en ağır ceza verildi" ifadelerini kullandı.