NCAA'de forma giyecek olan Ege Peksarı: Hayalimi gerçekleştiriyorum - Son Dakika
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NCAA'de forma giyecek olan Ege Peksarı: Hayalimi gerçekleştiriyorum

18.06.2022 17:18
NCAA'de forma giyecek olan Ege Peksarı: Hayalimi gerçekleştiriyorum

Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından Kuzey Iowa Üniversitesi'nden tam burs alan Peksarı, hem öğrenim hayatını, hem de basketbol kariyerini burada sürdürecek.

Amerikan Kolej Basketbol Ligi (NCAA) takımlarından Kuzey Iowa Üniversitesi'nden tam burs alan Peksarı, hem öğrenim hayatını, hem de basketbol kariyerini burada sürdürecek.

Northern Iowa Panthers formasıyla NCAA Division'da forma giyecek 19 yaşındaki point guard, "Öncelikle çok heyecanlıyım. Çünkü küçüklüğümden beri devam eden hayalimi gerçekleştiriyorum. Basketbola başladığım günden beri hep kolejde oynayıp, eğitimi ve basketbolu beraber devam ettirip, o ortamda bulunmayı istiyordum. Çok şanslıyım ki bu hayalimi de gerçekleştirdim. Transferim resmileştiğinden beri hem tanıdığım hem tanımadığın insanlardan aldığım tepkiler de verdiğim kararın ne kadar doğru olduğunu bana bir kez daha fark ettirdi. Ülkemizi orada en iyi şekilde temsil etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım" dedi. 2021-2022 Sezonu'nu Tofaş'ın pilot takımı Akran Gemlik'te tamamlayan Ege Peksarı, 31 maçta 3.1 sayı, 1.7 ribaund, 2.7 asistlik ortalama yakaladı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

basketbol, Ege, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor NCAA'de forma giyecek olan Ege Peksarı: Hayalimi gerçekleştiriyorum - Son Dakika

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