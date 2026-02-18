Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler - Son Dakika
Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler

Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco\'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
18.02.2026 14:00
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Nottingham Forest maçı öncesi basın toplantısında konuştu. Yeni sözleşme konusunda konuşan genç antrenör, ''Fenerbahçe'de çok rahatım. Kulübe karşı sevgi doluyum, taraftarlara karşı da öyle… Ama bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. Çok yoğun bir fikstürümüz var. İlk öncelik hoca değil, ben değilim; Fenerbahçe'nin maçları kazanması'' dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Nottingham Forest maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı yönündeki soruya da yanıt verdi.

"İLK ÖNCELİK BEN DEĞİL, FENERBAHÇE"

Yeni kontrat sorusuna temkinli yaklaşan Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de çok rahatım. Kulübe karşı sevgi doluyum, taraftarlara karşı da öyle… Ama bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. Şimdi Forest maçı var, sonra Kasımpaşa, ardından tekrar Forest, Antalya ve Gaziantep. Orada da önemli bir kupa maçı var. Çok yoğun bir fikstürümüz var. İlk öncelik hoca değil, ben değilim; Fenerbahçe'nin maçları kazanması."

Başarılı teknik adam, takımın hedeflerine odaklandığını vurgulayarak, "Çok enerjiye ihtiyacımız var, işimiz çok. Fenerbahçe'de çok mutluyum." dedi.

FİKSTÜR YOĞUNLUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Yoğun maç takvimi hakkında da konuşan Tedesco, süreci doğru yönetmeleri gerektiğini belirtti:

"Deplasmanlara yürüyerek değil, uçakla gideceğiz sonuçta. Oyunculara dinlenme ve uyku süreleri vereceğiz. Bu bizim için yeni bir durum değil. Süper Lig, Avrupa ve kupa takvimi böyle. Önceden de biliyorduk. Bazen biraz daha yorgun olabiliriz ama bu maçlardan dolayı mutluyuz. Kısıtlı zaman ve koşturmaca içindeyiz ama gücümüz var."

Tedesco'nun açıklamaları, yeni sözleşme konusunda kapıyı kapatmadığı ancak önceliğinin sahadaki başarı olduğu şeklinde yorumlandı.

Nottingham Forest, Domenico Tedesco, Fenerbahçe

Son Dakika Spor Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    zico ile yarım kalan hikayemizi seninle tamamlayacagız hocam. 8 1 Yanıtla
  • 875387 875387:
    bu mütavaziligi onu hoca yapıyor .bak gör Okannnnnnn .oyunu okuyamiyor 6 3 Yanıtla
  • Tunç Nuh Tunç Nuh:
    geldiği günden beri destekliyorum.haklı çıktığım ve f.b.mizin istenilen seviyelerede çıkması içinde cok mutluyuz. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler
