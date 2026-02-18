Ne diyeceği merak konusuydu! Tedesco\'dan Fener taraftarının içini rahatlatan sözler

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Nottingham Forest maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı yönündeki soruya da yanıt verdi.

"İLK ÖNCELİK BEN DEĞİL, FENERBAHÇE"

Yeni kontrat sorusuna temkinli yaklaşan Tedesco, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de çok rahatım. Kulübe karşı sevgi doluyum, taraftarlara karşı da öyle… Ama bu sadece bana bağlı olan bir şey değil. Şimdi Forest maçı var, sonra Kasımpaşa, ardından tekrar Forest, Antalya ve Gaziantep. Orada da önemli bir kupa maçı var. Çok yoğun bir fikstürümüz var. İlk öncelik hoca değil, ben değilim; Fenerbahçe'nin maçları kazanması."

Başarılı teknik adam, takımın hedeflerine odaklandığını vurgulayarak, "Çok enerjiye ihtiyacımız var, işimiz çok. Fenerbahçe'de çok mutluyum." dedi.

FİKSTÜR YOĞUNLUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Yoğun maç takvimi hakkında da konuşan Tedesco, süreci doğru yönetmeleri gerektiğini belirtti:

"Deplasmanlara yürüyerek değil, uçakla gideceğiz sonuçta. Oyunculara dinlenme ve uyku süreleri vereceğiz. Bu bizim için yeni bir durum değil. Süper Lig, Avrupa ve kupa takvimi böyle. Önceden de biliyorduk. Bazen biraz daha yorgun olabiliriz ama bu maçlardan dolayı mutluyuz. Kısıtlı zaman ve koşturmaca içindeyiz ama gücümüz var."

Tedesco'nun açıklamaları, yeni sözleşme konusunda kapıyı kapatmadığı ancak önceliğinin sahadaki başarı olduğu şeklinde yorumlandı.