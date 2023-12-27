Fatih Terim, Yunanistan\'a gitmeden önce havaalanında 2 cümlelik açıklama yaptı

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Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim, Panathinaikos'a imza atmak için havaalanına gitti ve burada bir açıklama yaptı.

"SÖYLEYECEK ÇOK ŞEYİMİZ OLACAK"

70 yaşındaki deneyimli teknik adam, Atina'ya gitmeden önce havaalanında, "Hepinizi seviyorum. Söyleyecek çok şeyimiz olacak elbet ama şimdi değil" ifadelerini kullandı.

3 OCAK'TA LİG BAŞLIYOR

Şu an arada olan Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos, 3 Ocak PAS Giannina maçıyla geri dönecek. ardından Panetolikos, 10 Ocak Yunanistan Kupası'nda Olympiakos, 14 Ocak'ta AEK, 17 Ocak'ta bir kez daha Olympiakos ve ardından 20 Ocak'ta PAOK, 27'sinde ise bir kez daha Olympiakos ile karşılacak.