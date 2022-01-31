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Ne Fener'e geldi ne de Galatasaray'a! Vedat Muriqi yeni takımı ile resmi imzayı attı - Son Dakika

Ne Fener'e geldi ne de Galatasaray'a! Vedat Muriqi yeni takımı ile resmi imzayı attı

31.01.2022 22:43
Ne Fener'e geldi ne de Galatasaray'a! Vedat Muriqi yeni takımı ile resmi imzayı attı

Adı zaman zaman Fenerbahçe ve Galatasaray'la anılan Vedat Muriqi, Real Mallorca'ya transfer oldu. İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki golcünün Lazio'dan sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

La Liga ekibi Real Mallorca, Lazio'dan Vedat Muriqi'i renklerine bağladı. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da gündemine gelen Kosovalı golcü, sezonun geri kalanında İspanyol ekibinin formasını giyecek.

Ne Fener Ne Galatasaray! Vedat Muriqi yeni takımına resmen imzayı attı

LAZIO FORMASIYLA 49 MAÇTA FORMA GİYDİ

Real Mallorca'dan yapılan açıklamada, Vedat Muriqi'in sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi. Kosovalı golcü, Lazio formasıyla çıktığı 49 maçta 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

Ne Fener ne Galatasaray! Vedat Muriqi yeni takımına resmen imzayı attı
Ne Fener ne Galatasaray! Vedat Muriqi yeni takımına resmen imzayı attı
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Vedat Muriqi, Galatasaray, Fenerbahçe, La Liga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne Fener'e geldi ne de Galatasaray'a! Vedat Muriqi yeni takımı ile resmi imzayı attı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ne Fener'e geldi ne de Galatasaray'a! Vedat Muriqi yeni takımı ile resmi imzayı attı - Son Dakika
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