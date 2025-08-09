Ne son ama! Iğdır\'da 90+7\'de gelen golle 3 puan

Trendyol 1. Lig ilk hafta mücadelesinde Iğdır FK ile ligin yeni ekibi Sarıyer karşı karşıya geldi. Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı Iğdır FK, 2-1'lik skorla kazandı.

GALİBİYET 90+7'DE GELDİ

Iğdır FK'ya galibiyeti getiren golleri 42. ve 90+7. dakikalarda penaltıdan Bruno Gianni kaydetti. Konuk ekip Sarıyer'in tek golünü 45+2. dakikada Papis Dembele kaydetti.

IĞDIR 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte Iğdır FK, lige 3 puanla başladı. İstanbul ekibi Sarıyer ise ilk maçında puanla tanışamadı. Iğdır FK, bir sonraki maçta deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Sarıyer, kendi evinde Boluspor'u ağırlayacak.