Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler

Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın Rennes ile 3-3 berabere kaldığı hazırlık maçında Uğurcan Çakır'ın yaptığı hata dikkat çekti. Sarı-kırmızılı taraftarlar, hazırlık maçı olmasına rağmen deneyimli kalecinin performansından rahatsız oldu.

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında RAMS Park'ta Rennes ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlanırken, ilk yarıda Uğurcan Çakır'ın yaptığı hata gündem oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 18. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Ancak 27. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pası sonrası Rennes skora dengeyi getirdi.

HATASI PAHALIYA PATLADI

Deneyimli kalecinin top kaybını iyi değerlendiren Fransız ekibi, geliştirdiği atakta golü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

TARAFTARLAR ENDİŞELENDİ

Hazırlık maçı olmasına rağmen Uğurcan Çakır'ın yaptığı hata sarı-kırmızılı taraftarları rahatsız etti. Sosyal medyada birçok taraftar, yeni sezon öncesi tecrübeli kalecinin performansını eleştirirken, bu hatanın lig başlamadan önce giderilmesi gerektiğine yönelik yorumlar yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray'ın gollerini Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Rennes'in karşılık vermesiyle mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.

Uğurcan Çakır, Galatasaray, Rennes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Karadeniz yangın yeri İHA’nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı Karadeniz yangın yeri! İHA'nın vurduğu Rus konteyner gemisi battı
Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp Endonezya’da feribot yangını: 5 ölü, 41 kayıp
44 orman yangını mercek altında 6 şüpheli tutuklandı 44 orman yangını mercek altında! 6 şüpheli tutuklandı
Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy’deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme Görüntüler infial yaratmıştı: Bakırköy'deki rezillikte şüpheliler hakkında yeni gelişme

11:10
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
Hastanede çekilen görüntü büyük tartışma yarattı
10:23
Dünya Kupası’nın yıldızı Şili’yi ayağa kaldırdı Havalimanında izdiham yaşandı
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 11:14:40. #7.13#
SON DAKİKA: Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.