Ne yapıyorsun Uğurcan? Hazırlık maçı da olsa affetmediler

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında RAMS Park'ta Rennes ile karşı karşıya geldi. Mücadele 3-3'lük beraberlikle tamamlanırken, ilk yarıda Uğurcan Çakır'ın yaptığı hata gündem oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, 18. dakikada Victor Osimhen'in golüyle öne geçti. Ancak 27. dakikada Uğurcan Çakır'ın hatalı pası sonrası Rennes skora dengeyi getirdi.

HATASI PAHALIYA PATLADI

Deneyimli kalecinin top kaybını iyi değerlendiren Fransız ekibi, geliştirdiği atakta golü buldu ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

TARAFTARLAR ENDİŞELENDİ

Hazırlık maçı olmasına rağmen Uğurcan Çakır'ın yaptığı hata sarı-kırmızılı taraftarları rahatsız etti. Sosyal medyada birçok taraftar, yeni sezon öncesi tecrübeli kalecinin performansını eleştirirken, bu hatanın lig başlamadan önce giderilmesi gerektiğine yönelik yorumlar yaptı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Galatasaray'ın gollerini Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz kaydetti. Rennes'in karşılık vermesiyle mücadele 3-3'lük beraberlikle sona erdi.