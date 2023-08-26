İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Manchester United, sahasında Nottingham Forest ile kozlarını paylaştı. Kırmızı şeytanlar, mücadelenin 4. dakikasında 2-0 geriye düştü.
Mücadelenin henüz 2. dakikasında Taiwo Awoniyi'yle karşı karşıya kalan onana olduğu yerde sekti ve top ağlarla buluştu.
Onana'nın neden böyle bir hareket yaptığına anlam veremeyen kullanıcılar, yaptıkları yorumlarla kalenin Fenerbahçe'den transfer edilen Altay Bayındır'a geçmesi gerektiği belirttiler.
İşte Onana'nın yediği hatalı gol;
Son Dakika › Spor › Ne yaptın Onana! Yediği golü görenler ''Kaleyi Altay'dan alamaz'' diyor - Son Dakika