Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti’de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Topal, kısa sürede büyük bir etki yarattı. Üst üste aldığı galibiyetlerle takımını düşme hattından uzaklaştıran genç teknik adam, Rumen basınının da gündemine oturdu.

İKİ MAÇTA İKİ GALİBİYET

Göreve yeniden gelmesinin ardından çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Mehmet Topal, takımına adeta hayat verdi. İlk maçta sahasında Csikszereda’yı 2-0 mağlup eden Petrolul, deplasmanda ise Slobozia’yı 2-1 yenerek kritik bir virajı kayıpsız geçti. Bu sonuçlarla düşme hattından uzaklaşan ekip, play-out mücadelesinde önemli bir avantaj elde etti.

GERİ DÖNÜŞLE GELEN ZAFER

Slobozia karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Petrolul, karakter ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Mehmet Topal, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“HER MAÇ BİR FİNAL”

Topal, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, “Hepimiz mutluyuz. Geriye düşsek bile karakterimizi gösterdik. Her maç bir final gibi, kendimizi kanıtlamak zorundayız” ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, ligde rahatlamak için birkaç galibiyete daha ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

GENÇ YILDIZA ÖZEL PARANTEZ: RAREŞ POP

Mehmet Topal, galibiyette önemli rol oynayan genç oyuncu Rareş Pop’a ayrı bir parantez açtı. Genç futbolcunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Topal, “Rareş Pop özel bir yetenek, özel bir sanatçı. Henüz yolun başında ama milli takım için önemli bir oyuncu olacağına inanıyorum” dedi.

ROMANYA BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI

Mehmet Topal’ın kısa sürede yarattığı etki Romanya basınında da geniş yankı buldu. Prahova Business, “Topal yönetiminde üst üste ikinci galibiyet” başlığıyla başarıyı manşete taşırken; Prosport, “Topal Petrolul’ü dönüştürdü” ifadelerini kullandı. Antena Sport ise deneyimli teknik adamın takımına kazandırdığı mücadele ruhuna dikkat çekti.

KÜME DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞTILAR

Son iki haftada alınan galibiyetlerle birlikte Petrolul, küme düşme hattından uzaklaşarak ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Yönetimin ısrarla göreve getirdiği Mehmet Topal’ın kısa sürede yarattığı fark, yapılan tercihin doğruluğunu ortaya koydu.