Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor - Son Dakika
Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor

Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor
13.04.2026 10:41
Mehmet Topal, Petrolul’un başına döndükten sonra aldığı iki galibiyetle Romanya’da gündem olurken, hem takımını ayağa kaldırdı hem de genç oyunculara verdiği destekle dikkat çekti.

Romanya Ligi ekiplerinden Petrolul Ploieşti’de üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Topal, kısa sürede büyük bir etki yarattı. Üst üste aldığı galibiyetlerle takımını düşme hattından uzaklaştıran genç teknik adam, Rumen basınının da gündemine oturdu.

İKİ MAÇTA İKİ GALİBİYET

Göreve yeniden gelmesinin ardından çıktığı iki maçtan da galibiyetle ayrılan Mehmet Topal, takımına adeta hayat verdi. İlk maçta sahasında Csikszereda’yı 2-0 mağlup eden Petrolul, deplasmanda ise Slobozia’yı 2-1 yenerek kritik bir virajı kayıpsız geçti. Bu sonuçlarla düşme hattından uzaklaşan ekip, play-out mücadelesinde önemli bir avantaj elde etti.

GERİ DÖNÜŞLE GELEN ZAFER

Slobozia karşısında geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmayan Petrolul, karakter ortaya koyarak sahadan galibiyetle ayrıldı. Teknik direktör Mehmet Topal, maç sonrası yaptığı açıklamada oyuncularının performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“HER MAÇ BİR FİNAL”

Topal, karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, “Hepimiz mutluyuz. Geriye düşsek bile karakterimizi gösterdik. Her maç bir final gibi, kendimizi kanıtlamak zorundayız” ifadelerini kullandı. Deneyimli teknik adam, ligde rahatlamak için birkaç galibiyete daha ihtiyaç duyduklarını da sözlerine ekledi.

GENÇ YILDIZA ÖZEL PARANTEZ: RAREŞ POP

Mehmet Topal, galibiyette önemli rol oynayan genç oyuncu Rareş Pop’a ayrı bir parantez açtı. Genç futbolcunun büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirten Topal, “Rareş Pop özel bir yetenek, özel bir sanatçı. Henüz yolun başında ama milli takım için önemli bir oyuncu olacağına inanıyorum” dedi.

ROMANYA BASINI ÖVGÜ YAĞDIRDI

Mehmet Topal’ın kısa sürede yarattığı etki Romanya basınında da geniş yankı buldu. Prahova Business, “Topal yönetiminde üst üste ikinci galibiyet” başlığıyla başarıyı manşete taşırken; Prosport, “Topal Petrolul’ü dönüştürdü” ifadelerini kullandı. Antena Sport ise deneyimli teknik adamın takımına kazandırdığı mücadele ruhuna dikkat çekti.

KÜME DÜŞME HATTINDAN UZAKLAŞTILAR

Son iki haftada alınan galibiyetlerle birlikte Petrolul, küme düşme hattından uzaklaşarak ligde kalma yolunda önemli bir adım attı. Yönetimin ısrarla göreve getirdiği Mehmet Topal’ın kısa sürede yarattığı fark, yapılan tercihin doğruluğunu ortaya koydu.

Mehmet Topal, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor - Son Dakika

Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir
ABD basını yazdı İşte barış masasını deviren 3 neden ABD basını yazdı! İşte barış masasını deviren 3 neden

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:54
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
Dün gece futbol tarihinin en güzel gollerinden biri atıldı: Puskas kesin gibi
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
SON DAKİKA: Ne yaptın sen Mehmet Topal! Bütün ülke onu konuşuyor - Son Dakika
