Necip Uysal Beşiktaş'a veda etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Necip Uysal Beşiktaş'a veda etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17 sezon Beşiktaş formasını giyen Necip Uysal, taraftarlara veda etti ve alkışlarla uğurlandı.

Beşiktaş formasını 17 sezon aralıksız giyen ve futbolculuk kariyerini sonlandıran kaptan Necip Uysal, siyah-beyazlı taraftarlarla vedalaştı.

Necip Uysal, Süper Lig'de Eyüpspor ile Tüpraş Stadı'nda oynanan ilk hafta maçının öncesinde Beşiktaşlı taraftarlara veda etti. 35 yaşındaki futbolcunun soyunma odası tüneline girmesiyle ısınma bölümündeki siyah-beyazlı oyuncular, çalışmayı bırakıp bir araya gelerek koridor oluşturdu.

Koridordan ailesiyle beraber çıkan Necip Uysal'ı, Beşiktaşlı futbolcular ve tribünler alkışlarla karşıladı.

Veda töreninde kısa bir açıklamada bulunan Necip Uysal, "Büyük Beşiktaş taraftarı, hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi günde kötü günde hep yanımdaydınız. Hepinizi çok seviyorum. Hakkınızı helal edin." ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından siyah-beyazlıların mevcut kaptanı Orkun Kökçü, Necip Uysal'a çiçek, başkan Serdal Adalı ise emektar futbolcuya çerçeve içerisindeki "20 numaralı" formasını takdim etti.

Tribünlerin "Orkun, Necip'i buraya getir." tezahüratları sonrası Necip Uysal, kuzey tribününe çıkarak tüm stada üçlü çektirdi.

Necip Uysal, siyah-beyazlı takım ve personelle de fotoğraf çektirdi.

İlk olarak 24 Ekim 2009'da Mustafa Denizli döneminde Beşiktaş formasını giyen Necip, kariyerinde yalnızca siyah-beyazlı formayı giydi.

Siyah-beyazlı eski oyuncu, Beşiktaş ile 3'er Süper Lig ve Türkiye Kupası'nın yanı sıra 2 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA

Necip Uysal, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Necip Uysal Beşiktaş'a veda etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki gündür evde kapalı Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor İki gündür evde kapalı! Hem çevreye ateş açıp hem de paylaşım yapıyor
“Sivrihisar cebesi“ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor "Sivrihisar cebesi"ne rağbet büyük: Tamamlanması 4 günü buluyor, fiyatı 1 milyon lirayı aşıyor
Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı Çevre illerden bile gelenler var: Yüzyıllık şifa kaynağı
Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş’in kızına sorduk Dervişoğlu ile Bakırhan’ın samimi anlarını Türkeş'in kızına sorduk
Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu Ülkeyi şoke eden saldırı: 5 kişi öldü, saldırgan ölü bulundu
Mardin’de aile dehşeti Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü Mardin'de aile dehşeti! Yatalak eşini bıçaklayarak öldürdü

22:15
Kayserispor’dan kusursuz başlangıç Sivasspor’u devirdi, 2’de 2 yaptı
Kayserispor'dan kusursuz başlangıç! Sivasspor'u devirdi, 2'de 2 yaptı
22:00
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
Bakan Çiftçi açıkladı: Süleymancıların kullandığı haberleşme ağı ifşa oldu
21:39
Beşiktaş’ta Necip Uysal’a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
Beşiktaş'ta Necip Uysal'a duygusal veda: Hakkınızı helal edin
20:49
İran Hamaney’in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
İran Hamaney'in yaşadığını ispatlamaya çalışıyor: Şimdi de video yayınlandı
20:48
Uçakta “Türkiye’yi satın alırım“ deyip olay çıkaran PETLAS’ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
Uçakta "Türkiye’yi satın alırım" deyip olay çıkaran PETLAS'ın sahibi Abdülkadir Özcan gözaltına alındı: Evinde uyuşturucu bulundu
20:43
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadele, gol an meselesi
Canlı anlatım: Kıran kırana mücadele, gol an meselesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2026 01:08:16. #7.13#
SON DAKİKA: Necip Uysal Beşiktaş'a veda etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.