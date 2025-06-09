Necmettin Şamil'in Olimpiyat Hedefi - Son Dakika
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Necmettin Şamil'in Olimpiyat Hedefi

09.06.2025 11:12
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İşitme engelli Necmettin Şamil, babasının hayalini gerçekleştirmek için 2025 Olimpiyatları'na hazırlanıyor.

İşitme engelli milli masa tenisi oyuncusu Necmettin Şamil Yiğit, kısa süre önce trafik kazasında kaybettiği babasının hayalini gerçeğe dönüştürmek için Japonya'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda zirvede yer almak istiyor.

Masa tenisiyle 2018'de tanışan Necmettin Şamil Yiğit, ilk başlarda işitme engeli nedeniyle ailesi izin vermese de antrenörlerinin desteğiyle bu spora gönül verdi.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Resim Bölümü 4. sınıf öğrencisi Necmettin Şamil, yoğun çalışmasının karşılığını 3-5 Şubat'ta Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda ikinci, 5-6 Nisan'da Kastamonu'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da dördüncü olarak aldı.

Japonya'da, 15-26 Kasım'da düzenlenecek 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları'nda (Deaflympics) Türkiye'yi temsil edecek Necmettin Şamil'in, 23 Mayıs'ta babasını kaybettiği trafik kazasında annesi ve kardeşi de yaralandı.

Necmettin Şamil, olimpiyat şampiyonu olmasını çok isteyen babası Baki Yiğit'in hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.

Babası için aralıksız çalışıyor

Karatay Belediyespor Kulübü sporcusu Necmettin Şamil Yiğit, tercümanı aracılığıyla AA muhabirine, masa tenisine başladıktan sonra kendisine bir Türkiye şampiyonluğu hedefi koyduğunu söyledi.

Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceği için çok mutlu olduğunu vurgulayan Necmettin Şamil, "Hedefim olimpiyatlarda madalya alabilmek. Babam kısa bir süre önce trafik kazasında yaşamını yitirdi. Annem ile kardeşim de hastanede, durumları iyi. Babamı kaybettiğim için çok üzgünüm. Ancak o benim olimpiyat şampiyonu olmamı çok istiyordu. O yüzden babamın sözünü dinliyorum. Şampiyon olursam bu başarıyı babama hediye edeceğim." ifadelerini kullandı.

"Topun sesini duymak bu sporda son derece önemli"

Karatay Belediyespor Kulübünün tenis antrenörü Muhammed Huzeyfe Kılınç ise Necmettin Şamil Yiğit'in çok çalışkan bir sporcu olduğunu belirtti.

Necmettin Şamil'in hem paralimpik hem de işitme engelli bir sporcu olduğuna değinen Kılınç, şunları kaydetti:

"İşitme engelli birisinin masa tenisi oynaması zordur. Çünkü topun sesini duymak bu sporda son derece önemli. Bunu yapamadığı halde çok fazla çalışarak bu eksikliğini kapattığını düşünüyorum. Türkiye şampiyonalarında elde ettiği başarılar, olimpiyatlara seçilmesinin önünü açtı. Necmettin, babasını 23 Mayıs'ta trafik kazasında kaybetti. Bu süreçte yaşananlara rağmen, Necmettin birkaç gün hariç antrenmanlarına ara vermedi. Ben 'Nasıl olacak, kendisini toparlayabilecek mi, yoksa psikolojik olarak dağılacak mı?' diye düşünürken o antrenmanlara devam etti. O psikolojiden uzaklaşmak için daha fazla çalışıyor."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Necmettin Şamil'in Olimpiyat Hedefi - Son Dakika

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