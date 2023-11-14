Napoli'nin 8 aylığına takımın başına getirmek için kolları sıvadığı Hırvat teknik adam Igor Tudor, daha uzun süreli projelerde yer almak istediğinden İtalyan devinin teklifini reddetti.
Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Rudi Garcia ile yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli, görüşmelerde bulunduğu Igor Tudor'dan olumsuz yanıt aldı.
45 yaşındaki teknik adam ve Napoli arasında yapılan görüşmelerde mali olarak bir sıkıntı olmadığı ancak 8 aylık teklif nedeniyle Tudor'un teklifi reddettiği kaydedildi. Tudor, daha uzun vadeli projelerde yer almak istediği için İtalyan devinin teklifini kabul etmedi.
Son Dakika › Spor › Nedeni de belli! Igor Tudor, Napoli'yi elinin tersiyle itti - Son Dakika