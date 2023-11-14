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Nedeni de belli! Igor Tudor, Napoli'yi elinin tersiyle itti - Son Dakika

Nedeni de belli! Igor Tudor, Napoli'yi elinin tersiyle itti

Nedeni de belli! Igor Tudor, Napoli\'yi elinin tersiyle itti
14.11.2023 17:31  - Güncelleme: 17:37

Rudi Garcia ile yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli, 8 aylığına takımın başına getirmek istediği Igor Tudor'dan olumlu yanıt alamadı. Hırvat teknik adam, uzun süreli projelerde yer almak istediği için İtalyan devini reddetti.

Napoli'nin 8 aylığına takımın başına getirmek için kolları sıvadığı Hırvat teknik adam Igor Tudor, daha uzun süreli projelerde yer almak istediğinden İtalyan devinin teklifini reddetti.

OLUMSUZ YANIT ALDI

Fabrizio Romano'da yer alan habere göre, Rudi Garcia ile yollarını ayırmaya hazırlanan Napoli, görüşmelerde bulunduğu Igor Tudor'dan olumsuz yanıt aldı.

KABUL ETMEDİ

45 yaşındaki teknik adam ve Napoli arasında yapılan görüşmelerde mali olarak bir sıkıntı olmadığı ancak 8 aylık teklif nedeniyle Tudor'un teklifi reddettiği kaydedildi. Tudor, daha uzun vadeli projelerde yer almak istediği için İtalyan devinin teklifini kabul etmedi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Igor Tudor, Napoli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nedeni de belli! Igor Tudor, Napoli'yi elinin tersiyle itti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nedeni de belli! Igor Tudor, Napoli'yi elinin tersiyle itti - Son Dakika
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