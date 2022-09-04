Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu! - Son Dakika
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Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!

04.09.2022 22:30
Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu!

Nefes kesen Hatayspor-Adana Demirspor karşılaşmasının son dakikalarında misafir ekibin kalecisi Ertaç Özbir'in klas hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu. Hatayspor atağında kalesini terk eden Özbir, efsane futbolcu Zidane ile özdeşmiş olan "Zidane Ruleti" hareketini yaptı. O anları taraftarlar büyük bir ilgiyle izledi.

Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona ererken Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir'in son dakikada yaptığı hareket büyük beğeni topladı.

ERTAÇ'IN HAREKETİ ALKIŞ ALDI

Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir, Hatayspor karşılaşmasının 90+7. dakikasında adeta efsane futbolcu Zinedine Zidane'a dönüştü. Hatayspor atağında üzerine gelen topun kontrolünü sağlayamayan Ertaç, ceza sahası dışında "Zidane Ruleti" hareketini yaparak rakibini çalımladı. Deneyimli kalecinin o anlarını futbolseverler büyük ilgiyle izledi.

İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyor
İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyor
İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyor
İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyor
İzleyenler gözlerine inanamadı! Herkes Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını konuşuyor
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Son Dakika Spor Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu! - Son Dakika
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