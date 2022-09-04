Süper Lig'in 5. haftasında Hatayspor, sahasında Adana Demirspor'u konuk etti. Mücadele 1-1 sona ererken Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir'in son dakikada yaptığı hareket büyük beğeni topladı.
Adana Demirspor kalecisi Ertaç Özbir, Hatayspor karşılaşmasının 90+7. dakikasında adeta efsane futbolcu Zinedine Zidane'a dönüştü. Hatayspor atağında üzerine gelen topun kontrolünü sağlayamayan Ertaç, ceza sahası dışında "Zidane Ruleti" hareketini yaparak rakibini çalımladı. Deneyimli kalecinin o anlarını futbolseverler büyük ilgiyle izledi.
Son Dakika › Spor › Adana Demir kalecisinin son dakikada yaptıklarını sosyal medyanın gündemine oturdu! - Son Dakika