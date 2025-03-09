Nefise Delikurt, Kamboçya\'nın Dövüş Kraliçesi

Kamboçya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen profesyonel Muaythai organizasyonunda ringe çıkan ve 4 farklı turnuvada dövüşen Aydınlı sporcu Nefise Delikurt bir gecede iki rakibiyle ringe çıkıp galip gelirken, Kamboçya'nın dövüş kraliçesi unvanını kazandı ve ejder tacının da sahibi oldu.

Kamboçya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde düzenlenen profesyonel Muaythai organizasyonunda ringe çıkan Nefise Delikurt, 4 farklı turnuvada dövüşürken, bir gecede iki rakibiyle ringe çıkıp galip gelmeyi başardı. Büyük bir izleyici kitlesi önünde gerçekleştirilen mücadelelerde, Türk sporcu üstün performans sergileyerek Kamboçya'nın dövüş kraliçesi unvanını kazandı ve ejder tacını taktı. Zorlu mücadele sonrası açıklamalarda bulunan Nefise Delikurt, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Atatürk'ün kızı olarak tüm dünyaya Türk kadının gücünü gösterebildiğim için çok mutluyum. Buralara gelmemde en büyük destekçim eşim ve antrenörüm Murat Delikurt'tur. Başta sponsoruma ve bizi destekleyen tüm sevenlerimize çok teşekkür ederim" dedi. - AYDIN