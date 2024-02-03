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Neler çıkardı neler! Livakovic Antalyaspor maçına damga vurdu - Son Dakika
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Spor

Neler çıkardı neler! Livakovic Antalyaspor maçına damga vurdu

Neler çıkardı neler! Livakovic Antalyaspor maçına damga vurdu

Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendikleri maçta inanılmaz performans sergiledi. Maçın 1-0 olduğu anlarda 2 kritik kurtarış yapan Hırvat kaleci, takımını oyunda tutarak olası bir puan kaybını engelledi.

03.02.2024 21:42  Güncelleme: 21:46
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Fenerbahçe'nin, Antalyaspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maça sarı-lacivertlilerin kalecisi Dominik Livakovic damga vurdu.

KANARYA ÖLDÜ ÖLDÜ DİRİLDİ

Mücadeleden 2-0 galip ayrılan sarı-lacivertliler, 2. golü bulana kadar öldü öldü dirildi. Antalyaspor'un zaman zaman etkili olduğu anlarda Livakovic gol izni vermedi.

2 NET KURTARIŞ YAPTI

Sezon başında performansıyla eleştiri alan Livakovic, maç 1-0 devam ederken 2 net kurtarış yaparak Antalyaspor'u maça ortak etmedi ve olası bir puan kaybını engelledi.

Neler çıkardı neler! Livakovic kendini eleştirenleri Antalyaspor maçında fena utandırdı
Görüntü: beIN SPORTS
Neler çıkardı neler! Livakovic kendini eleştirenleri Antalyaspor maçında fena utandırdı
Görüntü: beIN SPORTS
Neler çıkardı neler! Livakovic kendini eleştirenleri Antalyaspor maçında fena utandırdı
Görüntü: beIN SPORTS
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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    Yorumlar (1)

  • Ali Arslan: Neler çıkardı neler diye başlık atıp iki pozisyon çıkardı demek biraz komik olmuş, FB ye karşı böyle oyun oynayan takımları gs macondada gormek isteriz ama Samsunspor örneği gibi oluyor,bu ligin en büyüğü işte bu yüzden FB 1 1 Yanıtla

Dominik Livakovic, Antalyaspor, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Neler çıkardı neler! Livakovic Antalyaspor maçına damga vurdu - Son Dakika


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