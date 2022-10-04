SPOR Nelsson'da mutlu son - Son Dakika
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SPOR Nelsson'da mutlu son

04.10.2022 16:46

SPOR Nelsson'da mutlu sonGalatasaray, Victor Nelsson'un ücretini iyileştirdiDanimarkalı savunmacının sözleşmesi 2026'da sona eriyorSerhan TÜRKİSTANBUL,(DHA) ? Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile mutlu sona ulaştı.

SPOR Nelsson'da mutlu son

Galatasaray, Victor Nelsson'un ücretini iyileştirdi

Danimarkalı savunmacının sözleşmesi 2026'da sona eriyor

Serhan TÜRKİSTANBUL,(DHA) ? Galatasaray, Danimarkalı futbolcu Victor Nelsson ile mutlu sona ulaştı.

Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonuna iddialı bir kadro kuran Galatasaray, takımdaki genç yıldızlar için adımlar atmaya devam ediyor. Yaz transfer döneminde İspanyol ekibi Sevilla'dan teklif alan ancak sarı-kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Nelsson'un maaşında artışa gidildi. Danimarkalı savunmacının 900 bin Euro olan garanti ücreti, yapılan anlaşmayla 1.3 milyon Euro'ya çıkarıldı. Nelsson'un 25 milyon Euro'luk serbest kalma maddesinde ise bir değişikliğe gidilmedi. Sarı-kırmızılı takım ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Danimarkalı oyuncunun ücreti şu andan itibaren iyileştirilmiş oldu.

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Kaynak: DHA

Galatasaray, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Nelsson'da mutlu son - Son Dakika

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SON DAKİKA: SPOR Nelsson'da mutlu son - Son Dakika
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