Nemrut Dağı, Yamaç Paraşütü Tutkunlarının Gözdesi - Son Dakika
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Spor

Nemrut Dağı, Yamaç Paraşütü Tutkunlarının Gözdesi

02.06.2025 11:16
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Bitlis'in Nemrut Dağı, eşsiz manzarasıyla yamaç paraşütü sporuna ilgi çeken bir merkez haline geldi.

Dünyanın ikinci, Türkiye'nin en büyük krater gölünü bünyesinde barındıran Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı, eşsiz manzarasıyla yamaç paraşütü tutkunlarının gözdesi haline geldi.

Nemrut Dağı'nın eteğindeki Yumurtatepe köyü mevkisi, rüzgarın elverişli olması, görüş açısı, yüksekliği ve manzarasıyla adrenalin tutkunlarını ağırlıyor.

Dağın yamaçlarından havalanarak binlerce metre yükseklikte kanat açan yamaç paraşütçüler, Van Gölü'nün eşsiz manzarası eşliğinde uçuş yapmanın keyfini yaşıyor.

Yaptıkları uçuşlarla bölgedeki doğal güzellikleri ve Tatvan'ı kuş bakışı izleme imkanı bulan yamaç paraşütçüler, bu görüntüleri çeşitli platformlarda paylaşarak kentin tanıtımına da katkı sunuyor.

Nemrut Dağı'ndan Van Gölü manzarasında uçuş deneyimi yaşayan Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü ile Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, bu sporu yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Bitlis Yamaç Paraşütü Kulübü Başkanı ve Bitlis Eren Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurullah Ulutaş, AA muhabirine, gençlerin havacılığa olan ilgisini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Ulutaş, "Terörsüz Türkiye dönemine girdik. Biz de Bitlis'in Tatvan'ın dağlarında, Nemrut'un eteğinde yamaç paraşütü ile bu döneme merhaba diyoruz. Bu sporu yaygınlaştırmak istiyoruz." diye konuştu.

Nurullah Ulutaş, şunları kaydetti:

"Bu spor için tüm kurumlardan destek bekliyoruz. Yumurtatepe ve Nemrut uçuş için çok güzel. Adilcevaz, Ahlat ve Tatvan'da da yamaç paraşütü için çok sayıda tepemiz var. Üniversitemiz de 'turizm ihtisas üniversitesi' oldu. Bu bağlamda uçuş turizmini yaygınlaştırmak, çok sayıda pilotu Bitlis'te ağırlamak, burada hedef ve eğitim yarışmaları düzenlemek istiyoruz. Türk Hava Kurumu ve Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından da bir an önce bu tepelerin tescillenmesini istiyoruz. Bitlis'in dört bir tarafı dağlarla çevrili. Van Gölü'ne nazır bir coğrafyada yaşıyoruz. Buralar uçuş için çok elverişli. Havacılık turizminin bu bölgede yaygınlaşmasını istiyoruz."

"İki göl, iki mavinin arasında kanatlarımızın süzülüşünü izliyoruz"

Erzincan Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve yamaç paraşütü pilotu Abdulkadir Eren ise Nemrut Dağı ve Tatvan'ın eşsiz manzaraya sahip olduğunu söyledi.

Yumurtatepe mevkisinden dört bir tarafa uçulabileceğini anlatan Eren, şöyle devam etti:

"Burada 12 ay boyunca çok güzel etkinlik ve uçuşlar olur. Bu atmosfere hayran kaldım. Üzerinde krater gölü olan Nemrut Dağı'nın çok güzel görüntüsü var. Bu eşsiz manzarada çok güzel uçuşlar oldu. Türkiye'de eşsiz bir yer olan Yumurtatepe mevkisi hem manzarası hem de yüksekliğiyle eğitim uçuşları için elverişli bir tepe. Burayı yamaç paraşütü yapmak isteyenlere öneriyorum. Van Gölü büyük bir deniz. Deniz üzerinde kanatlar sanki martıların uçuşu gibi güzel bir görüntü verdi. Bu eşsiz manzarada uçmak haz veriyor. Nemrut Krater Gölü'nün karşısında Van Gölü var. İki göl, iki mavinin arasında kanatlarımızın süzülüşünü izliyoruz."

Yamaç paraşütü pilotu ve Tunceli Sportif Havacılık Kulübü Üyesi Berkay Özel de Van Gölü manzarasıyla güzide ilçelerden biri olan Tatvan'da güvenli şekilde uçuş gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yamaç paraşütünün düşünülenin aksine ekstrem sporlarda en güvenli branşlardan biri olduğunu vurgulayan Özel, "Bu sporu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Burada ilerleyen zamanlarda hedef ve eğitim yarışmaları ile eğitimler planlıyoruz. İnşallah burada da güzel şeyler gerçekleşecek." diye konuştu.

P2 pilotu Sanem Ulutaş da "Birçok yerden uçtum ama bana göre en güzel yer Van Gölü manzarasına karşı uçmaktır. Yumurtatepe çok güzel. Herkesi buraya davet ediyorum. Özgürlüğün tadını çıkartmak istiyorsanız sizi buraya bekliyoruz." dedi.

Sena Çiçek de Nemrut Dağı'nın eteklerinde uçuş yapmanın çok farklı olduğunu dile getirerek, "Uçuşumuz, manzaramız ve hava çok güzeldi. Gerçekten herkesin bu zevki tatması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Nemrut Dağı, Yamaç Paraşütü Tutkunlarının Gözdesi - Son Dakika

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