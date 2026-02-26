Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi 4. Lig\'de top koşturuyor

Bir dönem Bayern Münih, Juventus ve Shakhtar Donetsk gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde forma giyen Douglas Costa'nın kariyerindeki son durak dikkat çekti.
Kariyeri boyunca toplam 84 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Brezilyalı futbolcu, şu anda İtalya 4. Ligi'nde mücadele ediyor.
35 yaşındaki Douglas Costa, ara transfer döneminde Chievo Verona'ya transfer oldu. Bir zamanlar Şampiyonlar Ligi sahnesinde boy gösteren yıldız ismin alt ligde forma giymesi futbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.
