Nereden nereye! Bir dönem Süper Lig\'e damga vuran Yasin Öztekin\'in yeni adresi çok konuşulur

TFF 3. Lig 4. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren İzmir Çoruhlu FK, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara hız verirken, sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.
Turuncu-siyahlı ekip, bu doğrultuda Galatasaray, Trabzonspor ve Gençlerbirliği formalarıyla bir dönem Süper Lig'i kasıp kavuran, son olarak Yalova FK forması giyen 38 yaşındaki kanat oyuncusu Yasin Öztekin'i renklerine bağladı.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz devre arası transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli yıldız futbolcu Yasin Öztekin ile anlaşmaya varmıştır. Başkan Ahmet Çoruhlu ile gerçekleşen anlaşma camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.
