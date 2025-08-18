Nereden nereye! Galatasaray\'ın eski yıldızı tek başına antrenman yapıyor

131220:

İsmail kardeşim sen büyük sözü dinle futbolu bırak çünkü sen gördüğüm en yeteneksiz kalecisin buna kendini inandır Fatih Terime yalakalık yapacağım diye Başakşehir maçında Dembaba ya yaptıkların senin ahlakı durumunuda ortaya koydu yani senden ne sporcu olur nede branş olarak kaleci