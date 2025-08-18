Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı tek başına antrenman yapıyor - Son Dakika
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı tek başına antrenman yapıyor

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı tek başına antrenman yapıyor
18.08.2025 11:25  Güncelleme: 11:49
Nereden nereye! Galatasaray\'ın eski yıldızı tek başına antrenman yapıyor
Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte başlayan kaleci İsmail Çipe, şu anda kulüpsüz olmasına rağmen futbol kariyerinde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor. Yeni sezon öncesi henüz bir kulüple anlaşma sağlayamayan 30 yaşındaki file bekçisi, kendi başına sürdürdüğü antrenmanlardan görüntüler paylaşarak formunu koruduğunu gösterdi.

Süper Lig devi Galatasaray altyapısında yetişen ve kariyerine sarı-kırmızılı kulüpte başlayan kaleci İsmail Çipe, şu anda kulüpsüz olmasına rağmen futbol kariyerinde yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor.

TEK BAŞINA ANTRENMAN YAPIYOR

Profesyonel kariyerinde Galatasaray formasıyla birçok maçta görev alan İsmail Çipe, Türkiye Kupası ve Süper Lig deneyimiyle tanınıyor. Genç yaşlarda gösterdiği performansla dikkat çeken kaleci, yeni sezonda yeniden sahalara dönmeyi hedefliyor. Sosyal medyada paylaştığı antrenman görüntüleri, takipçileri tarafından büyük ilgi gördü ve "Formunu koruyor" yorumları aldı.

Kulüpsüz olmasına rağmen motivasyonunu kaybetmeyen Çipe, sezon öncesi çalışmalarını bireysel olarak sürdürmeye devam ediyor ve kariyerine yeni bir kulüpte devam etme ihtimalini değerlendiriyor.

  • Ramazan Gümüş:
    İsmail Çipe kim admin ? Nereden nereye derken! Sanırsın Barça nin 1. kalecisiydi de boşta kalmış... abartma haber yap lütfen! 0 0 Yanıtla
  • 131220:
    İsmail kardeşim sen büyük sözü dinle futbolu bırak çünkü sen gördüğüm en yeteneksiz kalecisin buna kendini inandır Fatih Terime yalakalık yapacağım diye Başakşehir maçında Dembaba ya yaptıkların senin ahlakı durumunuda ortaya koydu yani senden ne sporcu olur nede branş olarak kaleci 0 0 Yanıtla
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.