Nesibe Aydın Okulları, ligde 6. haftada İstanbul Gençlikspor'u 79-66 mağlup etti

Nesibe Aydın Okulları, ligde 6. haftada İstanbul Gençlikspor'u 79-66 mağlup ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın Okulları, sahasında İstanbul Gençlikspor'u 79-66 mağlup etti. Bu sonuçla Nesibe Aydın Okulları haftayı galibiyetle tamamlarken İstanbul Gençlikspor yenilgiyle ayrıldı.
Salon: TOBB ETÜ
Hakemler: Yiğit Gönültaş, Erdoğan Çelebi, Kerem Altıntaş
Nesibe Aydın Okulları: Ivanova, Begic 5, Nelson 17, Tuba Poyraz 18, Yağmur Önal 14, Tuğçe Gürel 2, Harmon 6, Büşra Akgün 4, Beers 13
İstanbul Gençlikspor: Sevgi Tonguç 11, Damla Gezgin, Slocum 17, Stankovic 14, Guirantes 15, Günesh Karaoğlan, Şuğranur Sönmez, Collier 9
1. Periyot: 21-18
Devre: 45-28
3. Periyot: 63-50
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Nesibe Aydın Okulları, konuk ettiği İstanbul Gençlikspor'u 79-66 yendi.
Kaynak: AA
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