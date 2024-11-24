Nesine 2. Lig 13. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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Nesine 2. Lig 13. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig gruplarında 13. hafta maçları tamamlandı, Beyaz ve Kırmızı grupta önemli sonuçlar alındı.

24.11.2024 17:23
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Nesine 2. Lig gruplarında 13. hafta maçları tamamlandı.

Karşılaşmaların sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Sarıyer-Karaköprü Belediyespor: 3-0

Kepezspor- Fethiyespor: 0-1

Anagold 24Erzincanspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1

Kırklarelispor- GMG Kastamonuspor: 4-1

E Koleji Isparta 32 Spor-Beykoz Anadoluspor: 4-1

Afyonspor- Altay: 0-1

Kırmızı Grup:

Somaspor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-0

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Karaman FK: 0-3

Karacabey Belediyespor-Nazillispor: 3-0

Diyarbekirspor- Menemen FK: 1-0

Giresunspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-3

Kaynak: AA

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