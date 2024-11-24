Nesine 2. Lig gruplarında 13. hafta maçları tamamlandı.
Karşılaşmaların sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup:
Sarıyer-Karaköprü Belediyespor: 3-0
Kepezspor- Fethiyespor: 0-1
Anagold 24Erzincanspor- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 1-1
Kırklarelispor- GMG Kastamonuspor: 4-1
E Koleji Isparta 32 Spor-Beykoz Anadoluspor: 4-1
Afyonspor- Altay: 0-1
Kırmızı Grup:
Somaspor-Motolux 68 Aksarayspor: 1-0
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu- Karaman FK: 0-3
Karacabey Belediyespor-Nazillispor: 3-0
Diyarbekirspor- Menemen FK: 1-0
Giresunspor-Merkür Jet Erbaaspor: 0-3
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 13. Hafta Sonuçları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?