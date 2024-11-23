Nesine 2. Lig'de 13. hafta iki grupta yapılan 7 maçla başladı.
Beyaz Grup'ta 3, Kırmızı Grup'ta oynanan 4 karşılaşmada alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Altınordu- 1461 Trabzon FK: 3-1
İskenderunspor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK: 2-2
İnegölspor- Batman Petrolspor: 1-2
Kırmızı Grup
Serik Belediyespor- Çimentaş Elazığspor: 2-1
Ankara Demirspor-Kuzey Marmara Arnavutköy Belediyespor: 1-1
Beyoğlu Yeni Çarşıspor Faaliyetleri-Belediye Derincespor: 3-1
Bucaspor 1928-Artı Değer Vanspor FK: 2-4
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 13. Haftası Başladı - Son Dakika
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