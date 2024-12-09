Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta 15. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Batman Petrolspor, deplasmanda E Koleji Isparta 32'yi 1-0 mağlup etti.
Haftayı galibiyetle kapatan Sarıyer, puanını 37'ye çıkardı ve liderliğini sürdürdü.
Beyaz Grup'ta 15. hafta müsabakaların ardından oluşan puan durumu şöyle:
|TAKIM
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|15
|11
|4
|0
|34
|6
|28
|37
|2.BATMAN PETROLSPOR
|15
|11
|0
|4
|28
|12
|16
|33
|3.ALTINORDU
|15
|9
|4
|2
|27
|13
|14
|31
|4.GMG KASTAMONUSPOR
|15
|9
|4
|2
|27
|14
|13
|31
|5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|15
|7
|7
|1
|23
|11
|12
|28
|6.İSKENDERUNSPOR
|15
|7
|6
|2
|24
|12
|12
|27
|7.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|15
|7
|3
|5
|21
|18
|3
|24
|8.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|15
|7
|3
|5
|22
|21
|1
|24
|9.FETHİYESPOR
|15
|6
|4
|5
|19
|17
|2
|22
|10.KIRKLARELİSPOR
|15
|4
|7
|4
|17
|14
|3
|19
|11.1461 TRABZON FK
|15
|4
|4
|7
|17
|20
|-3
|16
|12.İNEGÖLSPOR
|15
|3
|6
|6
|13
|17
|-4
|15
|13.KEPEZSPOR
|15
|4
|3
|8
|15
|20
|-5
|15
|14.E KOLEJİ ISPARTA 32
|15
|2
|8
|5
|11
|15
|-4
|14
|15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|15
|2
|5
|8
|9
|22
|-13
|11
|16.ALTAY
|15
|3
|2
|10
|13
|35
|-22
|11
|17.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|15
|2
|3
|10
|15
|29
|-14
|9
|18.AFYONSPOR
|15
|0
|1
|14
|6
|45
|-39
|1
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig 15. Hafta Sonuçları - Son Dakika
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