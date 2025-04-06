Nesine 2. Lig 30. Hafta Maç Sonuçları

Futbolda Nesine 2. Lig gruplarında 30. hafta maçları yapıldı.
Ligin 30. haftasında iki grupta alınan sonuçlar şöyle:
Beyaz Grup
Altay-Afyonspor: 3-0 (Hükmen)
Karaköprü Belediyespor- Sarıyer: 1-2
Fethiyespor-Kepezspor: 1-0
Batman Petrolspor- İnegölspor: 2-1
1461 Trabzon FK- Altınordu: 1-0
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Anagold 24Erzincanspor: 3-0
GMG Kastamonuspor- Kırklarelispor: 1-1
Beykoz Anadoluspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 3-1
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01-İskenderunspor: 2-1
Kırmızı Grup
Motolux 68 Aksarayspor-Somaspor: 1-0
Artı Değer Vanspor- Bucaspor 1928: 4-0
Çimentaş Elazığspor- Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor: 3-1
Kuzey Marmara AŞ Arnavutköy Belediyesi- Ankara Demirspor: 3-2
Karaman FK-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 2-2
Belediye Derincespor- Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri: 0-3
Ülkea Nazillispor- Karacabey Belediyespor: 1-5
Menemen FK-Diyarbekirspor: 2-0
Merkür Jet Erbaaspor- Giresunspor: 3-0
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