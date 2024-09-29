Nesine 2. Lig 5. Hafta Sonuçları

Nesine 2. Lig'de 5. hafta, bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.
Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:
Beyaz Grup
Karaköprü Belediyespor-Beykoz Anadoluspor: 1-2
Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK- Sincan Belediyesi Ankaraspor: 5-0
İskenderunspor- Batman Petrolspor: 2-0
Altınordu-Anagold 24Erzincanspor: 2-1
İnegölspor-Kepezspor: 1-0
Altay- Fethiyespor: 3-3
Afyonspor-E Koleji Isparta 32 Spor: 2-2
Kırmızı Grup
Diyarbekirspor- Karacabey Belediyespor: 1-3
Ankara Demirspor-Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu: 0-0
Merkür Jet Erbaaspor- Karaman FK: 0-4
Motolux 68 Aksarayspor-Nazillispor: 2-0
Serik Belediyespor- Bucaspor 1928: 1-0
Somaspor- Beyoğlu Yeni Çarşı: 3-2
Giresunspor- Çimentaş Elazığspor: 0-2
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