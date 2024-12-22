Nesine 2. Lig'de 17. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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Spor

Nesine 2. Lig'de 17. Hafta Tamamlandı

Sarıyer ve Serik Belediyespor, gruplarında liderliklerini sürdürdü. Ligdeki puan durumu güncellendi.

22.12.2024 17:17
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Nesine 2. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından ilk yarı mücadelesi tamamlandı.

Beyaz Grup'ta İskenderunspor'u 2-0 mağlup eden Sarıyer, puanını 41'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

Kırmızı Grup'ta Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yenen Serik Belediyespor, puanını 42 yaptı ve liderliğe yükseldi.

Ligdeki 17. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:

Beyaz Grup:

OGBMAYAVP
1.SARIYER1712503773041
2.BATMAN PETROLSPOR17130434142039
3.ALTINORDU17105234142035
4.GMG KASTAMONUSPOR17105230151535
5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK1784532191328
6.İSKENDERUNSPOR1777325151028
7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR177732516928
8.BEYKOZ ANADOLUSPOR178362523227
9.FETHİYESPOR177552319426
10.KIRKLARELİSPOR175751918122
11.İNEGÖLSPOR174761619-319
12.KEPEZSPOR175482024-419
13.E KOLEJİ ISPARTA 32173951315-218
14.1461 TRABZON FK174491924-516
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR172691026-1612
16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR1725101832-1411
17.ALTAY1732121338-258
18.AFYONSPOR170116661-55-2
NOT: Altay ve Afyonspor'a 3'er puan silme cezası verildi.

Kırmızı Grup:

OGBMAYAVP
1.SERİK BELEDİYESPOR17133139162342
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR17132234142041
3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR1795330191132
4.MENEMEN FK1794426141231
5.ARTI DEĞER VANSPOR1793529171230
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI1785429181129
7.KARACABEY BELEDİYESPOR177552522326
8.BUCASPOR 1928178362119224
9.KARAMAN FK176562117423
10.SOMASPOR177282522323
11.ANKARA DEMİRSPOR175752523222
12.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR175752022-222
13.MERKÜR JET ERBAASPOR175481727-1019
14.BELEDİYE DERİNCESPOR172871328-1514
15.NAZİLLİSPOR1733111633-179
16.DİYARBEKİRSPOR171610724-179
17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU1723121029-199
18.GİRESUNSPOR1715111033-23-1
NOT: Giresunspor'a 9 puan, Bucaspor 1928 ve Nazillispor'a 3'er puan silme cezası uygulandı.

Kaynak: AA

Puan Durumu, Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 2. Lig'de 17. Hafta Tamamlandı - Son Dakika

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