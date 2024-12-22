Nesine 2. Lig'de 17. Hafta Tamamlandı

Nesine 2. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından ilk yarı mücadelesi tamamlandı.
Beyaz Grup'ta İskenderunspor'u 2-0 mağlup eden Sarıyer, puanını 41'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.
Kırmızı Grup'ta Merkür Jet Erbaaspor'u 3-0 yenen Serik Belediyespor, puanını 42 yaptı ve liderliğe yükseldi.
Ligdeki 17. hafta müsabakalarının ardından gruplarda oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SARIYER
|17
|12
|5
|0
|37
|7
|30
|41
|2.BATMAN PETROLSPOR
|17
|13
|0
|4
|34
|14
|20
|39
|3.ALTINORDU
|17
|10
|5
|2
|34
|14
|20
|35
|4.GMG KASTAMONUSPOR
|17
|10
|5
|2
|30
|15
|15
|35
|5.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK
|17
|8
|4
|5
|32
|19
|13
|28
|6.İSKENDERUNSPOR
|17
|7
|7
|3
|25
|15
|10
|28
|7.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|17
|7
|7
|3
|25
|16
|9
|28
|8.BEYKOZ ANADOLUSPOR
|17
|8
|3
|6
|25
|23
|2
|27
|9.FETHİYESPOR
|17
|7
|5
|5
|23
|19
|4
|26
|10.KIRKLARELİSPOR
|17
|5
|7
|5
|19
|18
|1
|22
|11.İNEGÖLSPOR
|17
|4
|7
|6
|16
|19
|-3
|19
|12.KEPEZSPOR
|17
|5
|4
|8
|20
|24
|-4
|19
|13.E KOLEJİ ISPARTA 32
|17
|3
|9
|5
|13
|15
|-2
|18
|14.1461 TRABZON FK
|17
|4
|4
|9
|19
|24
|-5
|16
|15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR
|17
|2
|6
|9
|10
|26
|-16
|12
|16.KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
|17
|2
|5
|10
|18
|32
|-14
|11
|17.ALTAY
|17
|3
|2
|12
|13
|38
|-25
|8
|18.AFYONSPOR
|17
|0
|1
|16
|6
|61
|-55
|-2
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.SERİK BELEDİYESPOR
|17
|13
|3
|1
|39
|16
|23
|42
|2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR
|17
|13
|2
|2
|34
|14
|20
|41
|3.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR
|17
|9
|5
|3
|30
|19
|11
|32
|4.MENEMEN FK
|17
|9
|4
|4
|26
|14
|12
|31
|5.ARTI DEĞER VANSPOR
|17
|9
|3
|5
|29
|17
|12
|30
|6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI
|17
|8
|5
|4
|29
|18
|11
|29
|7.KARACABEY BELEDİYESPOR
|17
|7
|5
|5
|25
|22
|3
|26
|8.BUCASPOR 1928
|17
|8
|3
|6
|21
|19
|2
|24
|9.KARAMAN FK
|17
|6
|5
|6
|21
|17
|4
|23
|10.SOMASPOR
|17
|7
|2
|8
|25
|22
|3
|23
|11.ANKARA DEMİRSPOR
|17
|5
|7
|5
|25
|23
|2
|22
|12.KUZEY MARMARA AŞ ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR
|17
|5
|7
|5
|20
|22
|-2
|22
|13.MERKÜR JET ERBAASPOR
|17
|5
|4
|8
|17
|27
|-10
|19
|14.BELEDİYE DERİNCESPOR
|17
|2
|8
|7
|13
|28
|-15
|14
|15.NAZİLLİSPOR
|17
|3
|3
|11
|16
|33
|-17
|9
|16.DİYARBEKİRSPOR
|17
|1
|6
|10
|7
|24
|-17
|9
|17.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU
|17
|2
|3
|12
|10
|29
|-19
|9
|18.GİRESUNSPOR
|17
|1
|5
|11
|10
|33
|-23
|-1
Son Dakika › Spor › Nesine 2. Lig'de 17. Hafta Tamamlandı - Son Dakika
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