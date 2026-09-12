Nesine 2. Lig'de 2. hafta Kırmızı Grup'ta 1, Beyaz Grup'ta 3 maçla başladı
Nesine 2. Lig'de 2. hafta Kırmızı Grup'ta 1, Beyaz Grup'ta ise 3 maçla başladı. Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Beyaz Grup'ta İnegöl Kafkasspor-Somaspor 1-3, Güzide Gebzespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi 1-0, Adana Demirspor-Seza Çimento Elazığspor 0-2 sonuçlandı.
Nesine 2. Lig'de 2. hafta, Kırmızı Grup'ta 1, Beyaz Grup'ta ise 3 maçla başladı.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre alınan sonuçlar şöyle:
Kırmızı Grup:
Ankara Demirspor-Fethiyespor: 3-1
Beyaz Grup:
İnegöl Kafkasspor-Somaspor: 1-3
Güzide Gebzespor-Arkent Arnavutköy Belediyesi: 1-0
Adana Demirspor-Seza Çimento Elazığspor: 0-2
Kaynak: AA
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