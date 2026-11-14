Nesine 2. Lig'de Elazığspor averajla liderliğini korudu, Muşspor 26 puana ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nesine 2. Lig'de Elazığspor averajla liderliğini korudu, Muşspor 26 puana ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Nesine 2. Lig'de 11. hafta maçları oynandı. Beyaz Grup'ta Erbaaspor ile 0-0 berabere kalan Elazığspor averajla liderliğini korurken 2-0'lık Gebzespor galibiyetiyle Muşspor 26 puana ulaştı; Kırmızı Grup'ta bay geçen 52 Orduspor FK 24 puanla zirvede kaldı.

Nesine 2. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynandı.

Beyaz Grup'ta Efor Çay Erbaaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Seza Çimento Elazığspor, averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu. Güzide Gebzespor'u 2-0 mağlup eden Muşspor ise zirveyle arasındaki farkı kapatarak 26 puana ulaştı.

Kırmızı Grup'ta haftayı bay geçen 52 Orduspor FK, 24 puanla liderliğini devam ettirdi. Haftayı 3 puanla kapatan Adana 01 FK ve Erzincan Futbol Yatırımları, puanlarını 21'e yükseltti.

Ligde 11. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR

11

8

2

1

28

7

21

26

2.MUŞSPOR

11

8

2

1

31

13

18

26

3.GÜZİDE GEBZESPOR

11

7

3

1

21

13

8

24

4.ALİAĞA FUTBOL

11

7

2

2

20

15

5

23

5.KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR

11

6

3

2

26

13

13

21

6.ÇORLUSPOR 1947

11

6

3

2

19

10

9

21

7.İNEGÖL KAFKASSPOR

11

6

2

3

20

15

5

20

8.EFOR ÇAY ERBAASPOR

11

5

2

4

20

15

5

17

9.SEBATSPOR

11

4

3

4

25

16

9

15

10.ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR

11

4

2

5

20

21

-1

14

11.MENEMEN FK

11

4

2

5

12

15

-3

14

12.ANKARASPOR

11

4

1

6

15

19

-4

13

13.68 AKSARAY BELEDİYESPOR

11

3

3

5

20

17

3

12

14.SOMASPOR

11

3

2

6

12

20

-8

11

15.GMG KASTAMONUSPOR

11

2

1

8

8

38

-30

4

16.ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL

11

1

1

9

7

23

-16

1

17.HATAYSPOR

11

1

1

9

5

22

-17

-5

18.ADANA DEMİRSPOR

11

2

1

8

10

27

-17

-50

Not: Adana Demirspor'un 57, Hatayspor'un 9 ve GMG Kastamonuspor ile Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol'un 3'er puanı silinmiştir.

Kırmızı Grup

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.52 ORDUSPOR FK

10

8

0

2

22

10

12

24

2.ADANA 01 FK

11

6

3

2

22

14

8

21

3.ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI

10

6

3

1

19

11

8

21

4.ANKARA DEMİRSPOR

11

6

2

3

29

16

13

20

5.AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLALSPOR

11

6

2

3

21

14

7

20

6.SAKARYASPOR

10

6

1

3

20

14

6

19

7.KÜTAHYASPOR

11

5

1

5

17

20

-3

16

8.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI

10

4

3

3

19

14

5

15

9.KCT 1461 TRABZON FK

10

4

3

3

18

17

1

15

10.KARACABEY BELEDİYESPOR

10

4

3

3

12

16

-4

15

11.12 BİNGÖLSPOR

11

3

4

4

10

12

-2

13

12.KIRKLARELİSPOR

10

2

3

5

8

15

-7

9

13.FETHİYESPOR

10

2

2

6

10

20

-10

8

14.MKE ANKARAGÜCÜ

10

2

4

4

16

15

1

7

15.SERİKSPOR

11

2

4

5

11

17

-6

7

16.SULTAN SU İNEGÖLSPOR

10

1

2

7

10

18

-8

2

17.EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR

10

0

2

8

6

27

-21

-1

Not: MKE Ankaragücü, Serikspor, Sultan Su İnegölspor ile Ekinciler İskenderunspor'un 3'er puanı silinmiştir.

Kaynak: AA
ElazığsporGebzesporOrdusporFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
Doktorlardan oluşan kooperatif Adana’da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü Doktorlardan oluşan kooperatif Adana'da zeytinyağı fabrikası kurdu: Maliyetler düştü
Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti Eşinden gizlice kursa yazılan 65 yaşındaki Emriye Günel, direksiyon sınavını dördüncü denemede geçti
Matvey Kislyak’tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı Matvey Kislyak'tan Galatasaray ve Fenerbahçe yanıtı
Kılıçdaroğlu’ndan eşiyle ilgili itiraf İlk kez anlattı Kılıçdaroğlu'ndan eşiyle ilgili itiraf! İlk kez anlattı
Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak Cumhurbaşkanı adayı da belli Ankara’da dengeleri değiştirebilecek ittifak! Cumhurbaşkanı adayı da belli
Arda Güler’in yeni maaşı belli oldu Adeta servet kazanacak Arda Güler'in yeni maaşı belli oldu! Adeta servet kazanacak
Beşiktaş’ta Poku için karar Beşiktaş'ta Poku için karar
Aylardır beklenen o büyük gün geldi Ronaldinho sahaya çıkıyor Aylardır beklenen o büyük gün geldi! Ronaldinho sahaya çıkıyor
20:01
Bruno Fernandes teklifi reddetti: Galatasaray yeniden devrede
Bruno Fernandes teklifi reddetti: Galatasaray yeniden devrede
19:27
Murat Kurum Antalya’da Küba’yı örnek gösterdi: Yüzde 19’luk risk
Murat Kurum Antalya'da Küba'yı örnek gösterdi: Yüzde 19'luk risk
19:14
Cemre Baysel’le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı Paylaşımını anında geri çekti ama nafile
Cemre Baysel'le birlikte olan milli futbolcu fena yakalandı! Paylaşımını anında geri çekti ama nafile
18:56
Sane ve Gündoğan da listede: Galatasaray’da 5 oyuncu için veda iddiası
Sane ve Gündoğan da listede: Galatasaray'da 5 oyuncu için veda iddiası
18:41
Belözoğlu Samandıra’daki değişimi savundu: “Ben bir ekiple geldim“
Belözoğlu Samandıra'daki değişimi savundu: "Ben bir ekiple geldim"
18:18
Etiyopya ile Eritre arasında Badme’de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi
Etiyopya ile Eritre arasında Badme'de 3 gündür çatışma yaşandığı iddia edildi
18:09
Igli Tare’den Muriqi itirafı: Paris’e özel uçağı hazırdı ama Lazio’yu seçti
Igli Tare'den Muriqi itirafı: Paris'e özel uçağı hazırdı ama Lazio'yu seçti
18:05
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
Kara para iddiaları sonrası Sarıgül sessizliğini bozdu: Hedefinde medya var
18:02
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran’a saldırıları durdurmayı düşünüyor
Reuters: Trump, yeni provokasyon olmazsa İran'a saldırıları durdurmayı düşünüyor
18:00
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya’nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Nagehan Alçı, Fatma Betül Sayan Kaya'nın cezaevindeki son durumunu anlattı: Psikolojik olarak çok zorlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2026 20:42:04. #7.13#
SON DAKİKA: Nesine 2. Lig'de Elazığspor averajla liderliğini korudu, Muşspor 26 puana ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android