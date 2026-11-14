Nesine 2. Lig'de Elazığspor averajla liderliğini korudu, Muşspor 26 puana ulaştı

Nesine 2. Lig'de 11. hafta karşılaşmaları oynandı.

Beyaz Grup'ta Efor Çay Erbaaspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Seza Çimento Elazığspor, averaj farkıyla zirvedeki yerini korudu. Güzide Gebzespor'u 2-0 mağlup eden Muşspor ise zirveyle arasındaki farkı kapatarak 26 puana ulaştı.

Kırmızı Grup'ta haftayı bay geçen 52 Orduspor FK, 24 puanla liderliğini devam ettirdi. Haftayı 3 puanla kapatan Adana 01 FK ve Erzincan Futbol Yatırımları, puanlarını 21'e yükseltti.

Ligde 11. haftanın ardından oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup