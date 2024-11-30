Nesine 2. Lig'de Liderler Belli Oldu - Son Dakika
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Spor

Nesine 2. Lig'de Liderler Belli Oldu

Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta Serik Belediyespor liderliklerini sürdürdü.

30.11.2024 16:46
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Nesine 2. Lig'de tamamlanan 14. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Serik Belediyespor haftayı lider bitirdi

Ligde 14. hafta bugün yapılan maçlarla sona ererken, gruplarda oluşan puan durumları şöyle:

Beyaz Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SARIYER1410403162534
2.ALTINORDU1494126111531
3.BATMAN PETROL14100427121530
4.GMG KASTAMONUSPOR1484225141128
5.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR1467121101125
6.İSKENDERUNSPOR1466222111124
7.BULUT YEŞİL İNŞAAT ADANA 01 FK147342115624
8.BEYKOZ ANADOLU SPOR147342119224
9.KIRKLARELİSPOR FUTBOL144731612419
10.FETHİYESPOR145451716119
11.E KOLEJİ ISPARTA 32142841114-314
12.1461 TRABZON FK143471419-513
13.İNEGÖLSPOR142661116-512
14.KEPEZ SPOR FUTBOL143381218-612
15.SİNCAN BELEDİYESİ ANKARASPOR14257920-1111
16.ALTAY143291132-2111
17.KARAKÖPRÜ BELEDİYE SPOR142391427-139
18.AFYONSPOR140113542-371

Kırmızı Grup

TAKIMLAROGBMAYAVP
1.SERİK BELEDİYESPOR14113032122036
2.MOTOLUX 68 AKSARAYSPOR14111228111734
3.MENEMEN FK149142191228
4.ÇİMENTAŞ ELAZIĞSPOR1483324141027
5.BUCASPOR 1928148241915426
6.BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ1473423131024
7.ARTI DEĞER VAN SPOR FK147342215724
8.KARACABEY BELEDİYE SPOR147252219323
9.KARAMAN FK145452015519
10.SOMASPOR146171919019
11.KUZEY MARMARA ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ144641819-118
12.ANKARA DEMİRSPOR143651920-115
13.MERKÜR JET ERBAASPOR144371523-815
14.TURKISH OIL YENİ MERSİN İDMANYURDU14239720-139
15.NAZİLLİ SPOR142391430-169
16.BELEDİYE DERİNCE SPOR14167925-169
17.DİYARBEKİR SPOR14158721-148
18.GİRESUNSPOR141310625-196

Kaynak: AA

Sarıyer, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nesine 2. Lig'de Liderler Belli Oldu - Son Dakika

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